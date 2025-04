Troppo bello il Cagliari in avvio o troppo brutto nella ripresa? Di sicuro la sconfitta con la Fiorentina (e la vittoria del Parma con la Juve) complica i piani salvezza. Apre Piccoli al 7’, la riprende Gosens al 36’, con in mezzo un palo di Zortea. Al 3’ della ripresa segna Beltràn, il Cagliari non tira più in porta.