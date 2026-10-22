Il Cagliari si affida al carisma del capitano 

Il Cagliari si aggrappa al suo capitano. Alessandro Deiola è pronto a riprendersi una maglia da titolare per la delicata sfida di domani (ore 15) contro il Bologna. Il numero 14 è pronto a instillare nel gruppo anche in campo lo spirito di rivalsa dopo il pesante crollo esterno accusato contro il Monza. Una sconfitta definita senza giri di parole vergognosa dallo stesso calciatore nel dopo gara del “Brianteo”.

Personalità

Il tecnico Fabio Pisacane punta sul carisma del suo uomo simbolo per invertire subito la rotta. E Deiola ha dimostrato ancora una volta un legame viscerale con la maglia.

Tredici giorni

Durante la sosta per gli impegni delle nazionali, si è sottoposto a un intervento chirurgico per superare un problema al menisco. I tempi di recupero stimati all’inizio sembravano lunghi, invece ha bruciato le tappe e in 13 giorni, quasi un record, è tornato in campo contro la Juventus, recuperando dai guai fisici con grande forza di volontà.

Difesa o centrocampo

La collocazione del capitano resta il vero nodo da sciogliere per Pisacane, che valuta due soluzioni distinte per sfruttare la sua duttilità. La prima opzione prevede un arretramento sulla linea dei difensori centrali accanto a Yerry Mina. Questa mossa permetterebbe di far riposare magari Juan Rodriguez. La seconda opzione è il posizionamento naturale nel cuore del centrocampo. In quella zona Deiola dovrà fare a sportellate con la mediana fisica ed estremamente strutturata degli emiliani.

Le statistiche

I dati stagionali evidenziano l’importanza del centrocampista nello scacchiere tattico cagliaritano. Deiola ha collezionato 7 presenze complessive in questa Serie A. Ha accumulato un totale di 498 minuti sul terreno di gioco. Le statistiche personali di Transfermarkt mostrano una precisione nei passaggi del 91 per cento. Il capitano ha effettuato 39 spazzate difensive e ha vinto 5 contrasti diretti. Il suo apporto in fase di non possesso garantisce sempre un filtro fondamentale davanti alla retroguardia. Il centrocampista ha anche ricevuto 3 cartellini gialli in questa prima parte del torneo.

Il contratto

La carriera del mediano è legata a doppio filo ai colori del Cagliari. Il calciatore di San Gavino, scoperto da Gianfranco Matteoli, è cresciuto nel settore giovanile prima di debuttare in prima squadra. Nel suo percorso vanta esperienze in prestito con le maglie di Tuttocuoio, Spezia, Parma e Lecce. Il palmarès personale include lo storico campionato di Serie B vinto con i rossoblù nella stagione 2015/2016, ma anche – tre anni fa – il successo nella finale playoff di Bari. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029 dopo l’ultimo rinnovo firmato nell’aprile 2025.

La sfida

Domani pomeriggio alla Domus servirà la versione più solida e determinata del capitano per arginare la fisicità del Bologna di Raffaele Palladino. Il Cagliari cerca una svolta immediata e, non è un caso, si affida al carattere del suo guerriero.

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