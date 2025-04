Il Cagliari senza Mina e Piccoli, Nicola alle prese con i ballottaggi 

La sconfitta con la Fiorentina ha costretto il Cagliari a tenere la testa sintonizzata sul finale quanto mai incerto della stagione. C’è la giornata numero 34 da giocare, di fronte domani sera ci sarà il Verona e Davide Nicola, come se non bastasse la pressione per una classifica ancora da “cementare”, è costretto ad affrontare la gara senza i suoi uomini dal rendimento migliore, il difensore centrale Mina e l’attaccante principe, Piccoli.

Come si schiererà il Cagliari e soprattutto chi verrà scelto per comporre la formazione iniziale? Zanetti predilige il 4-3-1-2, che in fase di non possesso si trasforma in un 4-4-2, un sistema con cui l’allenatore veneto cerca di valorizzare i trequartisti e la solidità del centrocampo. Anche Zanetti non disporrà dell’attaccante migliore. Il Verona, tuttavia, si è rivelato debole nella tenuta difensiva e soprattutto incostante nel rendimento.

Nicola ovviamente conferma fra i pali Caprile, che torna nella sua città (ha iniziato nel Chievo) e in difesa le scelte sono quasi obbligate, con Zappa, Palomino e Luperto, ipotesi di schieramento a tre (qui Obert può rappresentare la sorpresa) alle spalle di una linea di centrocampo robusta, da trasferta: Zortea (nonostante un evidente calo nelle ultime settimane), Deiola, Prati, Adopo e Augello i possibili cinque, con due ballottaggi. Perché l’allenatore potrebbe far rifiatare Prati, riportando Makoumbou nel suo ruolo di regista basso, o magari dare una chance dal primo minuto anche a Marin. Quindi, i soliti dubbi: Viola o Gaetano di supporto all’unica punta? A Empoli c’era Viola, a Milano con l’Inter i trequartisti sono rimasti fuori all’inizio, davanti alla Fiorentina Nicola ha riproposto Viola. Improbabile che venga scelto Luvumbo per sostituire Piccoli, quasi certo l’impiego di Pavoletti ma anche in questo settore del campo non si escludono sorprese, magari in corso di gara, come Mutandwa. Il tecnico rossoblù può disporre di buoni cambi, uno dei punti di forza del Cagliari ‘24-25: se non dovesse partire titolare, Luvumbo è senza dubbio un giocatore che può spaccare la partita, così come Coman e un altro desaparecido , Felici, di cui abbiamo perso le tracce. E Gaetano, incostante ma con i numeri per far male alle difese avversarie.

Dal campo

La squadra rossoblù si è allenata ieri mattina al Crai Sport Center per il penultimo giorno di preparazione alla gara del “Bentegodi”. Nicola ha fatto svolgere come sempre in avvio lavori di attivazione, poi sviluppi di gioco legati all’avversario di domani. A chiudere, sessione di palle inattive – uno dei grandi problemi irrisolti della stagione – ed esercitazioni per provare la conclusione a rete. Tutti a disposizione eccetto Yerry Mina, per lui terapie per recuperare al più presto. Oggi nuovo allenamento in programma al mattino, quindi alle 12.15, nella sala stampa del Crai Sport Center, la tradizionale conferenza stampa di Nicola. Nel pomeriggio la partenza per Verona.

