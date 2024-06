Il Cagliari secondo il ds Bonato: stiamo bene, vogliamo crescere 

Nicola? Non subito, Pavoletti e Mina restano, il resto vedremo. E quel sottile dispiacere, difficile da smaltire, per quella contestazione nel giorno dell’addio di Ranieri: «Forse non siamo riusciti a comunicare tutto quello che abbiamo fatto». Il Cagliari oggi è negli occhi e nelle idee di Nereo Bonato, che ha fatto il punto sulle azioni della società: chi siamo, dove vogliamo andare. Le mani sono libere da vincoli economici, c’è un anno di esperienza in più (per tutti), non manca quel minimo di ambizione che collega il «consolidamento» all’obiettivo di «migliorarsi». Il direttore sportivo non avrà la verve di Tamberi dopo il 2,37 all’Olimpico, ma con quel mix fra prudenza ed equilibrio emana soprattutto affidabilità. L’allenatore? «Abbiamo individuato il profilo giusto, ci vorrà del tempo per arrivare all’ufficialità». Acquisti? «Vedremo, in attacco siamo pochi». Soldi in cassa? «Stiamo meglio, qualcosa potremo fare, finalmente».

L’allenatore

Nicola è l’unica trattativa in corso, l’intesa con il tecnico che ha salvato l’Empoli c’è, manca la firma fra i due club. Per Bonato «ci vorrà del tempo per arrivare all’ufficialità, non sarà questione di ore o giorni, verosimilmente. Però stiamo lavorando tutti per programmare la stagione». Si tratta sull’ex rossoblù Marin che resterebbe a Empoli per agevolare l’arrivo di Nicola a Cagliari. «Vogliamo un allenatore che sappia valorizzare i giovani, in linea con il lavoro di quel fuoriclasse che è stato Ranieri».

Il mercato

«Abbiamo le mani abbastanza libere sul mercato perché avendo abbassato il monte salari ci sono delle risorse da investire», sottolinea il diesse con un sorriso, «siamo attenti ai paletti economici ma sicuramente partiamo con un vantaggio rispetto al passato, il risanamento è quasi avvenuto e dobbiamo capire quali potenzialità abbiamo per continuare la nostra crescita». Salutati Mancosu e Aresti, messo sotto contratto il giovane Kingstone, la conferma è che non ci sarà alcun riscatto: «Petagna, Shomurodov e Oristanio tornano nei loro club». Ma sul giovane attaccante il discorso è aperto: «Con l’Inter dobbiamo parlare, potrebbe rientrare ma alle nostre condizioni». Gaetano: «Il nuovo allenatore del Napoli, Conte, lo vuole vedere, lui a Cagliari è stato benissimo ma attenzione al Genoa». Nel corso della conferenza stampa allo stadio, il Cagliari diffonde via social il video in cui si annuncia la conferma di Pavoletti fino al 2026: «Vede la porta come pochi, può darci ancora qualcosa». Un usato sicuro, proprio come Mina: «Resta con noi. Chi si dovesse fare avanti entro il 10 agosto, pagherebbe la clausola di 2 milioni». Dopo quella data, il giocatore potrà partire ma al prezzo fatto dal Cagliari. L’attacco: «Di sicuro è il reparto che necessita di nuovi inserimenti, abbiamo studiato tanto, visionato diversi profili, ora è il momento – d’intesa con il nuovo allenatore, al centro del progetto – di effettuare qualche acquisto». Non c’è la necessità di vendere per comprare: «Sarebbe sbagliato cedere quei calciatori che hanno acquisito con noi un anno di esperienza in Serie A». Insomma, l’attacco a Dossena e Luvumbo sembra respinto.

La società

«Abbiamo iniziato la programmazione un anno e mezzo fa, in concomitanza con il rinnovamento societario». Operazione partita con lo sbarco di Bonato: «Anche per via del basso profilo che abbiamo adottato non siamo riusciti a comunicare questa svolta all’esterno, alla nostra gente soprattutto», ha detto, alludendo al malessere mostrato da una parte della tifoseria, «oltre i risultati sportivi sul campo, abbiamo visto crescere il valore della rosa». E poi un passaggio meno sportivo: «Il club si è strutturato meglio dentro e fuori dal campo, dando discontinuità rispetto alle gestioni passate anche con scelte dolorose».

L’obiettivo

Tutto questo “fare”, ha concluso Bonato, «ha iniziato a portare risultati, ossia la promozione e la permanenza in Serie A, adesso serve consolidarsi nella categoria». Salvezza, un posto anche nella prossima Serie A, con una squadra che sappia navigare anche nel mare agitato.

