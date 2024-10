Il Cagliari se la prende col cuore 

Cagliari 3

Torino 2

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Mina (18’ st Palomino), Luperto, Augello; Adopo (17’ Gaetano), Makoumbou (35’ st Deiola); Zortea, Viola (18’ st Lapadula), Luvumbo (1’ st Marin); Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Prati, Wieteskaù, Azzi, Kingstone, Felici. All. Nicola.

Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro (37’ st Dembélé), Linetty (30’ st Gineitis), Ricci, Vojvoda; Vlašić (37’ st Karamoh), Sanabria; Adams. In panchina Paleari, Donnarumma, Tameze, Ciammaglichella, Balcot, Gabellini, Zaia. All. Vanoli.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Reti: nel primo tempo 38’ Viola, 41’ Sanabria, nella ripresa 10’ Linetty, 29’ Palomino, 33’ Coco (autorete).

Note: ammoniti Coco, Lazaro, Masina, Adopo, Vanoli. Angoli 8-11. Rec. 2’ pt-4’ st. Spettatori 16.265, incasso 364.810 euro.

Cuore e carattere, terza gara di fila con punti e autostima. Il Cagliari batte (anche) il Torino, primo successo alla Unipol Domus, e si lascia alle spalle cinque squadre. Vince in rimonta, la testa sempre alta, qualche sbandamento è nel dna ma ci può stare. Il Torino è una squadra di buon livello, è stato padrone del match ma voleva incanalarlo nel non gioco ed è stato punito dalla voglia dei rossoblù di non sprecare le imprese di Parma e Torino.

Nicola sceglie Luvumbo esterno a sinistra, Vanoli ridisegna il Toro senza il leader Zapata. Al 6’ prima palla gol: sponda di Piccoli per Zortea, corner. Approccio buono del Cagliari, verticale, pressing altissimo. Però il Toro ha le idee chiare, pressa e riparte. All’11’ Luvumbo mette paura con un cross da sinistra, dopo il corner Viola di destro spara altissimo. Ancora Viola al 14’: parte in velocità a destra, Coco lo abbatte, giallo. La punizione, sempre di Viola, è splendida, Milinkovic spazza sopra la traversa. Risponde il Toro al 21’: palla gol limpida, Ricci non sfrutta un assist perfetto di Adams. Piccoli è un problema costante per i granata, crea spazi e al 27’ grazie a lui Luvumbo inventa un cross da destra, Luperto in area piccola calcia alto. Dieci minuti dopo, il vantaggio: un (presunto) fallo su Viola consente ai rossoblù di battere una punizione dalla lunetta dell’area di rigore, il capitano segna un gol meraviglioso, perché due rossoblù si “aprono” e la palla passa lì, nella traiettoria la sfera non si muove e piega le mani di Milinkovic. La Domus viene giù.

Il pari, però, è dietro l’angolo: 40’, corner da destra di Lazaro, Sanabria salta più in alto e batte Scuffet, tutti sotto accusa, soprattutto Mina: 1-1.

La ripresa

Luvumbo non c’è, dentro Marin. Caro vecchio Cagliari, tre dietro (Zappa, Mina e Luperto) e cinque in mezzo. Nicola parte bene: al 3’ combinazione Zappa-Piccoli, colpo di testa dell’attaccante e palla alta, poi un assist di Piccoli di tacco per Viola sistema il capitano davanti a Milinkovic, che centra il portiere. Ammonito Masina (9’) per fallo su Piccoli, ma il Torino ha in mente il blitz: Linetty gela la Domus, riceve sulla trequarti dopo una lunga azione elaborata, supera Piccoli e Adopo e fulmina Scuffet, è il 10’.

Il Cagliari sbanda vistosamente e Nicola medita la sua rivoluzione: Gaetano, Palomino e Lapadula al 17’ per Adopo, Mina e Viola, Zappa è capitano. Il Toro comincia a non giocare, qualcuno resta a terra, diversi retropassaggi, dieci minuti di non calcio. Al 26’ Coco su punizione impegna Scuffet, che si salva in angolo. Il Cagliari non ci sta e al 29’, al secondo corner consecutivo, arriva il pari: Palomino di testa la sistema nell’angolo alto a sinistra di Milinkovic su sponda di Luperto. Si ricomincia.

Fuori Linetty, dentro Gineitis. Il Cagliari è all’assalto e segna quasi subito: giocata splendida di Gaetano per Piccoli, che in area prova il cross rasoterra ma il piede di Coco devia il pallone in rete. Delirio. C’è Deiola per Makoumbou (35’), il Toro risponde con Dembelè e Karamoh e un assedio che mette i brividi. Palomino eroico, cinque corner, palle che sorvolano l’area del Cagliari, i 4’ di recupero durano due ore. La salva Scuffet al 93’, la fine è una liberazione.

