Il Cagliari sconfitto da Ranieri 

Il Cagliari esce con una sconfitta che brucia (1-0) dall’Olimpico, alla Roma di Claudio Ranieri basta una rete dell’ucraino Dovbik nel secondo tempo per conquistare il risultato utile numero 13. Il Cagliari, dopo un primo tempo dove si è difeso con attenzione – rischiando di passare con Zortea – nella seconda parte, prima e dopo il gol romanista, ha cercato con insistenza la via della rete ma senza esito. Non sono bastati i tre attaccanti nel finale, né la spinta dei cambi. Ora la sosta per le nazionali, si ripartirà da Cagliari-Monza domenica 30 marzo.