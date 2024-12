Il Cagliari scompare, l’Inter festeggia 

Cagliari 0

Inter 3

Cagliari (4-4-1-1) : Scuffet; Zappa, Mina (1' st Wieteska), Luperto, Obert (14' st Marin); Zortea, Adopo, Makoumbou (27' st Viola), Augello; Gaetano (14' st Pavoletti); Piccoli (39' st Felici). In panchina Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azzi, Kingstone. All. Nicola.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (28' st Zieliński), Çalhanoğlu (34' st Asllani), Mkhitaryan (34' st Frattesi), Dimarco (28' st Carlos Augusto); M. Thuram (34' st Taremi), Lautaro Martínez. In panchina J. Martínez, Calligaris, Arnautović, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Motta. All. Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Reti: nel secondo tempo al 9' Bastoni, 26' Lautaro Martínez, 33' Çalhanoğlu (r).

Note: angoli 5-7. Recupero 3' primo tempo – 2' secondo tempo. Spettatori 16.412 (tutto esaurito), per un incasso 470.049 euro.

Il Cagliari dura un tempo, l’Inter due. Finisce male una sfida divertente per i primi 45 minuti, quando un Cagliari diligente, aggressivo e compatto ha tenuto testa a una corazzata, piena di qualità e muscoli. Uscito Mina, i rossoblù sono scomparsi dalla scena, mentre l’Inter ha continuato a fare l’Inter. Sono quattro sconfitte di fila, per la squadra di Nicola, cinque con la Coppa. Segnali di vita se ne vedono, ma l’incapacità di fare gol e la fragilità nella seconda parte sono delle costanti.

Nicola riporta in scena Scuffet, Obert e Augello a sinistra, il secondo è avanzato per arginare gli esterni nerazzurri. Al 3’ Thuram impegna Scuffet a terra, tap-in impreciso di Di Marco. Inter lucida dai primi istanti, Barella (fischiato) dirige, al 14’ un rimpallo lo favorisce in area e i rossoblù si salvano grazie all’errore di Mkhitaryan. Finalmente Cagliari, in contropiede: al 17’ Adopo ci prova ma il suo tiro è deviato in corner da Calhanoglu, Gaetano in dribbling aveva aperto l’azione. Gara vivace, dieci minuti dopo registriamo un incredibile errore di Martinez: un pallone perfetto di Calhanoglu in area piccola è preda dell’argentino, che anticipa Zappa ma la palla stranamente decolla. La gara si accende, Mina zoppica ma è su ogni pallone. L’Inter non trova sbocchi, il cross di Zappa (33’) diventa un’occasionissima ma Piccoli non ci crede fino in fondo. Si va verso la volata, è il 41’ e dopo un diverbio di fuoco Martinez-Mina, Barella raccoglie una corta respinta dal corner e impegna Scuffet, che la respinge in qualche modo. Poi un fallo (poco chiaro) di Mina su Thuram porta l’Inter a calciare da 20 metri una punizione diretta: lunga pausa, palla sulla barriera, dopo il corner le squadre negli spogliatoi.

La ripresa

Non c’è Mina, ecco Wieteska. L’Inter passa all’8’, un frittatone: il destro al volo di Barella da destra diventa un cross per la testa di Bastoni, che la rimette al centro talmente bene da andare in rete. Traiettoria assassina, Scuffet così così, Bastoni quasi si scusa. Pochi secondi dopo, Lautaro approfitta di uno sbandamento e fallisce da sedici metri il cazzotto del knock out. Nicola (14’) schiera Marin e Pavoletti per Gaetano e Obert, Augello arretra, difesa a tre.

L’Inter è in controllo nel momento chiave, Lautaro (16’) colpisce di testa, palla di poco sopra la traversa, ma ci siamo quasi: Barella inventa un cross perfetto sempre da destra, sempre su una seconda palla, e Lautaro si risveglia con il Cagliari, botta sotto porta e rete, 0-2. Viola rileva Makoumbou, poi Inzaghi leva Barella e Di Marco per Zelinski e Carlos Augusto. Minuto 33’, l’Inter conquista un rigore che pochi vedono in diretta, Wieteska la colpisce di mano in salto: Calhanoglu è gelido, siano 0-3, lo stadio è in silenzio. L’Inter è già con la testa in Arabia, ecco Frattesi, Taremi e Asllani per Calha, Thuram e Mkhitaryan (33’). Il Cagliari scompare dal campo, Felici (39’) rileva Piccoli ed è suo l’unico tiro in porta della gara, un rasoterra gestito da Sommer. Piove, ma solo sul Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA