Il Cagliari scompare a Roma 

Roma 4

Cagliari 0

Roma (4-3-3) : Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente (9’ st Huijsen), Angeliño (13’ st Kristensen), Cristante, Paredes, Pellegrini (9’ st Bove); Dybala (28’ st Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (9’ st Zalewski). In panchina Boer, Svilar, Celik, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Costa). Allenatore De Rossi.

Cagliari (3-5-2) : Scuffet, Dossena (17’ st Luvumbo), Mina (22’ st Wieteska), Obert, Zappa, Prati (17’ st Gaetano), Makoumbou, Nandez (30’ st Di Pardo), Azzi (17’ st Viola), Lapadula, Petagna. In panchina Radunovic, Aresti, Augello, Deiola, Hatzidiakos, Pavoletti, Jankto. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : pt 2’ Pellegrini, 23’ Dybala; st 6’ Dybala (r), 14’ Huijsen.

Note : ammoniti Paredes e Nandez.

inviato

Roma. Una serata così puoi solo dimenticarla. In fretta. Il Cagliari si imbuca alla festa della Roma e ne prende quattro. Poteva andare anche peggio, non resta che pensare da subito alla gara di sabato con la Lazio.

C’è poco tempo per sistemarsi, perché la Roma è subito in vantaggio. Primo minuto, calcio d’angolo da sinistra, palla vagante e pericolosa che dalle gambe di Petagna finisce a Pellegrini, sulla linea di porta: uno a zero. Il Cagliari risponde: Dossena di testa sfiora il palo, poi Lapadula al 5’ dal fondo prova a sorprendere Rui Patricio. La partenza della Roma è famelica, al 9’ Cristante (fra Obert e Azzi) riceve un lancio millimetrico da Angeliño, davanti a Scuffet palla sul palo. L’atmosfera è pazzesca, 65mila spettatori o quasi, la Sud ha la potenza di un concerto rock e la squadra si ciba di questa energia. Ranieri sistema Mina su Lukaku e Obert su Dybala, Dossena prende chi arriva, Zappa a destra. In mezzo Nandez a destra, al centro Makoumbou e Prati, c’è Azzi a sinistra. Davanti Lapadula e Petagna.

Chiusi dietro

Nel primo quarto d’ora il Cagliari fa fatica a conquistare metri. Karsdorp a destra ed El Shaarawy a sinistra spingono, dietro il Faraone agisce Angeliño. Mina e Lukaku cominciano a conoscersi, al 19’ c’è un lungo faccia a faccia con scintille. Al 23’ il secondo gol, valanga giallorossa a destra con Cristante che cambia fronte, da sinistra El Shaarawy inventa un rasoterra, finta di Lukaku e Dybala deposita in rete: due a zero. Cagliari alle corde. La Roma ha ottenuto quello che voleva, ma non smette di spingere. Il gol di Lukaku (41’) è annullato per fuorigioco. Primo tiro in porta del Cagliari al 42’: Lapadula dentro l’area si libera e impegna Rui Patricio a terra col sinistro. Uno squillino, che diventa un segnale poco dopo: Lapadula in area è steso da Llorente, rigore che Marcenaro “annulla” dopo averlo concesso. Non è serata.

La ripresa

Azzi (2’) ci prova da venti metri, sul fondo. Si comincia male, malissimo. Perché al 3’ la palla colpisce Petagna sulle braccia, dopo il colpo di testa di Cristante: rigore. Trasforma Dybala: tre a zero. Se non è un incubo, ci siamo quasi. De Rossi al 9’ ne toglie tre: El Shaarawy, Llorente e Pellegrini, dentro Huijsen, Bove e Zalewski. Poco dopo (14’) fuori Angeliño per Kristensen. E proprio uno dei neo entrati, Huijsen, al 15’, segna il primo gol della vita: corner da destra, Dossena non salta, colpo di testa e sono quattro. Ranieri pensa che qualcosa si può cambiare: dentro Viola, Gaetano e Luvumbo, fuori Prati, Dossena e Azzi. Zappa e Mina sono i centrali, in attacco sono in quattro: Petagna, Lapadula, Viola e Luvumbo. L’Olimpico fischia l’uscita di Mina (21’) che ha dato molto fastidio a Lukaku, dentro Wieteska. Fuori Dybala (standing ovation) al 28’, dentro Baldanzi, l’altro nuovo arrivato. Alla mezz’ora l’Olimpico tributa a Ranieri un omaggio da brivido, applausi e cori. Lui risponde con Di Pardo per Nandez. Lukaku brucia le mani a Scuffet con un sinistro al veleno (32’), la partita è finita da tempo. Al 90’ si presenta Gaetano, da fuori il suo esterno è altissimo. Finisce, per fortuna.

RIPRODUZIONE RISERVATA