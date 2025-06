Il Cagliari sceglie il suo condottiero 

Due-tre giorni al massimo. Il ritorno dagli Usa del presidente Giulini coinciderà con la scelta dell’allenatore che prenderà il posto di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari. Tra la suggestione Pisacane e il ritorno di fiamma per Vanoli difficilmente ci sarà un terzo incomodo, anche se c’è stato qualche contatto, più o meno timido, nei giorni scorsi. La questione sembra ormai ristretta tra quei due. O meglio, tra il brivido dell’azzardo (che va, però, ben oltre l’istinto) e qualcosa di apparentemente più rassicurante (anche se poi, lo stesso Vanoli ha solo un anno di esperienza in Serie A e si porta dietro le scorie di una stagione al di sotto delle aspettative sulla panchina del Torino).

Arriva da lontano

Ci sono stati i confronti e poi le riflessioni all’interno della società dove persistono anime contrastanti sulla vicenda, alla ricerca in ogni caso di una linea comune. La fumata bianca presidenziale arriverà dopo l’ultimo vertice col ds Bonato, magari già oggi. Scelta cruciale. Ne seguiranno altre altrettanto importanti, soprattutto se a prevalere dovesse essere la soluzione interna. L’idea di promuovere Pisacane resiste nonostante le intemperie (sia interne che esterne) e arriva da lontano. Giulini è rimasto stregato dal percorso dell’ex difensore in questi due anni con la Primavera, dalla gestione del gruppo e di certe dinamiche in particolare. Al di là quindi dei risultati e della conquista della Coppa Italia che non sposta certo gli equilibri ma ha dato comunque a Pisacane l’areola del vincente (che male non fa). Un azzardo sì, ma avvalorato dal campo e da certe convinzioni, dunque. Un azzardo che ha trovato da subito sponda, non solo tra chi ha lavorato quotidianamente al fianco di Pisacane, considerato un predestinato sin dal giorno in cui ha appeso le scarpette al chiodo. Farebbe poi da garante ai giovani in uscita dalla Primavera, Vinciguerra e Pintus su tutti. Chi meglio di lui, del resto, potrebbe provare a valorizzarli? Per quanto il salto sarebbe notevole e, nel caso, necessiterebbe di uno staff più esperto e strutturato. Potrebbe contare ancora sul sostegno di Muzzi, al momento direttore tecnico della Primavera. E a quel punto, la rivoluzione coinvolgerebbe anche buona parte del settore giovanile. Altro motivo di profonda riflessione.

La volta buona?

Pisacane era impegnato sino a due giorni fa negli Usa al “The Soccer Tournament” e avrà avuto modo di confrontarsi sulla questione con uno dei leader della squadra, Viola, ma anche con lo stesso Giulini, che ha raggiunto la comitiva rossoblù dopo l’incontro con Nicola. Da ieri Pisacane è a Cagliari e attende di conoscere il suo futuro. Dall’altra parte del mare, invece, aspetta ora solo il via libera dall’Isola Vanoli che ha ribadito la sua disponibilità in un incontro con Giulini. Già l’aveva data, a dir il vero, un anno fa di questi tempi quando era stato scelto per il post Ranieri. Il giorno successivo, poi, aveva ceduto alle lusinghe del Toro senza dare nemmeno il tempo di rilanciare agli interlocutori rossoblù. C’è chi non ha ancora digerito quel dietrofront, chi va oltre. C’è chi storce il naso per come ha gestito la prima stagione in A, chi preferisce pesare i due anni di Venezia e il lavoro svolto con i giovani nelle nazionali, dall’Under 16 all’Under 19. Contrattualmente è ancora legato al Torino, ma non sarebbe certo un problema liberarsi, anzi. Ci starebbe facendo un pensierino anche il Parma di cui è stato giocatore per due anni. Lui, Pisacane o chi per loro: per il nuovo Cagliari è arrivato il momento della verità.

