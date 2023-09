«Buona gara, ma non abbiamo inquadrato bene la porta». La sintesi perfetta, a fine gara, è di Claudio Ranieri. Nel forno della Domus, il Cagliari non va oltre lo 0-0 con l’Udinese. Meglio i rossoblù, almeno per il numero delle occasioni da rete, su tutte quella di Luvumbo, che ha centrato il palo. Nel finale, però, con una grande parata, Radunovic ha salvato la sua porta. Esordi positivi per Prati e Hatzidiakos.