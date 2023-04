Il Cagliari sbatte sul palo a Pisa 

PISA 0

CAGLIARI 0

Pisa (4-3-1-2) : Nicolas; Calabresi (dal 35’ st Hermannsson), Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu (dal 16’ st Zuelli); Morutan (dal 21’ st Sibilli); Torregrossa (dal 16’ st Gliozzi), Moreo (dal 35’ st M. Tramoni). In panchina Guadagno, Livieri, Sussi, Gargiulo, Trdan, Rus, L. Tramoni. Allenatore Luca D’Angelo.

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella (dal 22’ st Kourfalidis); Mancosu; Prelec (dal 35’ st Luvumbo), Lapadula. In panchina Aresti, Ciocci, Goldaniga, Altare, Barreca, Rog, Viola, Deiola, Millico, Falco. Allenatore Claudio Ranieri.

Arbitro : La Penna di Roma.

Note : ammoniti Nagy, Caracciolo. Il Cagliari ha giocato col lutto al braccio per ricordare Bobo Gori. Angoli 7-5 per il Cagliari. Recupero: 1’ e 3’.

Pisa. Cagliari formato trasferta, sfacciato, inossidabile, tiene botta con disinvoltura e personalità al Pisa nell’ennesimo scontro diretto di questo rush finale da urlo ed evita così il contro sorpasso dei toscani in classifica. Non va oltre, però, il pareggio e perde ulteriore terreno dal terzo posto, distante ora nove lunghezze.

Autostima

Lo 0-0 è comunque il nono risultato utile consecutivo, un ulteriore passo verso i playoff e tiene in caldo l’autostima in vista del big match di sabato alla Domus contro il Frosinone. Prova gagliarda allo stadio “Arena Garibaldi” in una gara scorbutica davanti a mille e passa tifosi rossoblù, tutto sommato equilibrata, avara di reti ma non di emozioni e rimpianti (compreso il palo di Azzi quasi allo scadere..

Gli schieramenti

Pochi fronzoli o esperimenti. Ranieri conferma in blocco l’undici delle ultime due gare sostituendo soltanto Zappa (squalificato) con Di Pardo (che non giocava dall’inizio dal 3 dicembre). Gli undici rossoblù al via (col lutto al braccio in ricordo di Gori, morto mercoledì scorso) sono pertanto Radunovic in porta, Di Pardo appunto, Dossena, Obert e Azzi in difesa, Nandez e Lella ai fianchi del regista Makoumbou, Mancosu trequartista alle spalle della coppia d’attacco Lapadula-Prelec. In panchina si rivede Rog. Dall’altra parte, Nicolas tra i pali, quindi l’ex Calabresi, Barba, Caracciolo, Beruatto, Marin, Nagy, Mastinu, Morutan, Torregrossa e Moreo.

Primo tempo

Ed è proprio quest’ultimo a rompere il ghiaccio dopo una manciata di minuti: l’errore di Lella in copertura, ci mette una pezza Radunovic. Ancora l’ex attaccante del Brescia pericoloso, provvidenziale stavolta l’intervento di Dossena. Sugli sviluppi del corner spunta lo stesso Moreo, di testa, e palla di poco alta sulla traversa. Deviato in angolo il primo tentativo rossoblù, di Prelec. Non ci arriva per un soffio, invece, Lella sul cross di Nandez. Ci arriva, eccome, Dossena di testa sul corner di Mancosu, ma il portiere si supera sollevando il pallone sopra la traversa. Che chance!

Ripresa

Il Pisa ha il pallino del gioco, il Cagliari prova a sfruttare le ripartenze facendo pesare un tasso tecnico palesemente superiore. Non cambia il leitmotiv del match, dunque, pur cambiando la formazione toscana tra gli ingressi prima di Gliozzi e Zuelli, poi di Sibilli, infine di Hermannssson e dell’altro ex Tramoni.

Due soli ma mirati, invece, i cambi di Ranieri che prova ad alzare ritmo e qualità in mezzo al campo con Kourfalidis, per poi giocarsi la carta Luvumbo nel finale. Il match si accende sul più bello. Stavolta, però, Lapadula non coglie l’attimo sotto porta. Poi, quando prova a rifarsi con una plastica rovesciata trova Nicolas pronto alla parata. Brividi sulla punizione di Mancosu. E trema ancora il palo colpito da Azzi. Anche se l’occasione più ghiotta passa per il destro di Sibilli, proprio all’ultimo respiro: la parata di Radunovic vale un gol.

