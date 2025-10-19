Il Cagliari sbatte sul Bologna 

Cagliari 0

Bologna 2

Cagliari (4-3-3) : Caprile; Zappa (9' st Borrelli), Mina (23' st Zé Pedro), Luperto, Obert; Adopo, Prati (23' st Gaetano), Folorunsho; Palestra, Esposito (34' st Kılıçsoy), Felici (9' st Luvumbo). In panchina Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Deiola, Juan Rodríguez, Rog, Cavuoti, Liteta, Pavoletti. Allenatore Pisacane.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; Holm (43' st De Silvestri), Vitík, Heggem, Miranda (15' st Lykogiannis); Freuler (32' st Pobega), Ferguson; Bernardeschi (14' st Orsolini), Odgaard, Cambiaghi (32' st Domínguez); Castro. In panchina Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Zortea, Dallinga, Lucumí, Sulemana, Fabbian. Allenatore Italiano.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel primo tempo 31' Holm, nella ripresa 35' Orsolini.

Note : ammoniti Miranda, Ferguson, Esposito, Lykogiannis. Angoli 2-7. Recupero 1' pt-5' st. Spettatori 16.168 per un incasso di 377.127 euro.

Il Bologna ha un altro passo e al Cagliari non resta che leccarsi le ferite e proiettarsi subito allo scontro diretto di domenica prossima a Verona con l’Hellas. L’approccio è buono, l’atteggiamento pure. A fare la differenza, però, sono i dettagli, magari anche l’esperienza, oltre al divario qualitativo, evidente sin dai primi minuti. Finisce così 2-0 per i rossoblù emiliani che respirano di nuovo l’aria dell’alta quota in classifica. Terza sconfitta stagionale, la seconda in casa, invece, per la squadra di Pisacane che non sfrutta appieno i benefici della sosta, resta inchiodata a quota 8 e si deve accontentare dei rimpianti per l’occasione sprecata da Felici sullo 0-1 e per alcune situazioni che potevano essere sfruttate meglio. A lasciare il segno sono nel primo tempo Holm e nel finale Orsolini, sempre più bestia nera del Cagliari (il gol di ieri è il sesto della serie).

Come si cambia

Non mancano le sorprese nell’undici di Pisacane che ripropone la difesa a quattro col modulo 4-3-3 di riferimento. Zappa, Mina, Luperto e Obert i quattro davanti al portiere Caprile, ci sono Folorunsho e Adopo al fianco del regista Prati, Esposito al centro dell’attacco, larghi Palestra e Felici. Schierata attraverso il 4-2-3-1, invece, la formazione di Italiano, a sua volta al via con Ravaglia, Holm, Vitík, Heggem, Miranda, Freuler, Ferguson, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi e Castro. Inizialmente in panchina, dunque, Orsolini e i due ex Zortea e Lykogiannis. Quasi un Bologna 2.

Quando arriva arriva

Nonostante così tanti ricambi, gli emiliani piazzano subito le bandierine in tutte le zone del campo, per quanto la partita stenti a decollare, sino alla mezz’ora, quando poi prendono il sopravvento. Il solito Caprile ci mette una pezza sul rasoterra di Ferguson e, soprattutto, sul sinistro dalla distanza di Bernardeschi appena sotto la trasferta. Proprio sugli sviluppi dell’angolo, battuto al 31’ dallo stesso ex Juve, si sblocca il match: la sponda di Odgaard per Holm che, solo soletto sotto porta, gonfia la rete. Il Cagliari accusa il colpo, prima dell’intervallo ha, però, la grande occasione per pareggiare: il lancio di Prati per Felici (a cui era stato annullato un gol per fuorigioco sullo 0-0) manda in tilt il Bologna, superlativo e provvidenziale l’intervento di Ravaglia sul numero 17 rossoblù.

L’affondo emiliano

Il Cagliari rientra dagli spogliatoi più elettrico, gli ingressi a seguire di Luvumbo e Borrelli sembrano poi rivitalizzarlo ulteriormente. La punta ha subito la chance per poter incidere sul lancio dì Folorunsho, ma si incarta sul più bello. La coppia Orsolini-Lykogiannis la prima contromossa di Italiano. Mina chiede poi il cambio, al suo posto Zé Pedro, con lui in campo anche Gaetano. Il Cagliari abbaia ma non morde. L’incornata sporca di Luperto è facile preda di Ravaglia. Vale, invece, lo 0-2 il sinistro di Orsolini che riceve palla sulla destra, punta Obert, si accentra e fulmina Caprile. Il quale evita il tris di Pobega, respingendo col piede, dopo il pasticcio di Zé Pedro. Troppo nervoso Esposito, viene così sostituito da Kiliçsoy. L’ultimo tentativo di Gaetano su punizione, fuori di poco. Meglio pensare alla prossima.

