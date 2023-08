Il Cagliari sbatte su una grande Inter  

L’Inter a punteggio pieno, il Cagliari crolla in casa senza mai dare l’impressione di poter mettere i bastoni fra le ruote degli avversari. In una Unipol Domus strapiena, con oltre 16 mila spettatori, finisce 0-2: nella prima frazione segna Dumfries e raddoppia Martinez (nella foto contrastato da Sulemana). Pavoletti fuori per infortunio, deludente l’ex nerazzurro Oristanio, bene Luvumbo dalla panchina. Occasione per Azzi nel finale. Nell’altra gara della giornata, pari fra Salernitana e Udinese: 1-1. Sabato il Cagliari a Bologna.