Il Cagliari sbatte contro il muro del Lecce Due traverse, assedio inefficace, zero punti 

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (30’ st Jean), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret (30’ st Pierotti); Banda (30’ st L. Coulibaly), Oudin (56’ Morente) Dorgu; Krstović (49’ st Rebić). In panchina Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Rafia, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński. Allenatore Gotti.

Cagliari (3-5-2) : Scuffet; Zappa (1’ st Palomino), Mina, Luperto; Azzi (23’ st Felici), Marin, Prati (1’ st Lapadula), Deiola (23’ st Viola), Augello; Luvumbo, Piccoli (37’ st Pavoletti). In panchina Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Zortea, Jankto, Makoumbou, Obert, Gaetano, Kingstone. Allenatore Nicola.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel primo tempo 26’ Krstović.

Note : espulso Dorgu al 46’ pt per grave fallo di gioco. Ammoniti Zappa, Lapadula, Falcone, Marin. Angoli 7-10 per il Cagliari. Recupero 3’ pt-7’ st. Spettatori 26.386 per un incasso di 421.991,38 euro.

Lecce . Male, malissimo. Il Cagliari sbatte contro l’eroica resistenza del Lecce ma ci mette del suo. In undici contro dieci per un tempo, i rossoblù non passano. Confusione, nella corrida di via del Mare, uno stadio bollente che sostiene una squadra in difficoltà, in gol grazie a una disattenzione dei rossoblù. Non serve l’assedio della squadra di Nicola, che centra due traverse e le mani di Falcone.

Nicola conferma quelli del pareggio col Como. Al 2’ Luvumbo non concretizza, poi Augello innesca Deiola, palla ribattuta. La frittatona al 6’: un retropassaggio di Mina è in realtà un pallone per Krstovic, che si presenta da solo davanti a Scuffet e viene neutralizzato dal portierone rossoblù, che paura. Il Lecce prende coraggio: Banda a sinistra fa ballare i rossoblù, il suo cross al 12’ è raccolto da Krstovic che sbaglia la mira. Stesso scenario poco dopo, Banda questa volta si accentra ma viene murato da Zappa. La fiammata di Luvumbo è strepitosa, al 15’: ruba un pallone a Baschirotto, entra in area da destra e prende in pieno la traversa. Gara aperta, al 21’ azione in verticale del Cagliari con Marin, cross di Zappa per Piccoli, la girata colpisce Gaspar al petto. Al 24’ un giallo per Azzi (fallo) e sul corner seguente, il gol del Lecce: palla che arriva da destra, la torre di Gaspar e Krstovic – solo – la butta dentro, su di lui piomba in ritardo Piccoli, Mina lo guarda stupito. Sessanta secondi dopo, due grandi occasioni con Luvumbo e Piccoli, palla sul fondo. Risposta pronta ma inefficace.

Il Cagliari frana sull’ultimo passaggio, mentre Oudin dall’altra parte sfiora il gol con un sinistro velenossimo, su punizione al 43’, parata di Scuffet. Poi la svolta: il giallo per Dorgu, pestone su Prati, diventa rosso, dopo il Var Fabbri cambia idea. Negli ultimi istanti, bravissimo Augello a difendere il pallone a sinistra, poi il cross di Marin ma Azzi non aggancia a un metro dalla porta.

La ripresa

Prati costretto a uscire, caviglia gonfia, c’è Lapadula. E Palomino al posto di Zappa. Un 3-4-3 d’assalto. Dopo 50 secondi, Deiola viene messo a terra dai 18 metri, punizione di Lapadula sulla barriera. Poi si fa ammonire per un fallo ingenuo su Ramadani, rischiando l’espulsione. Assedio, era inevitabile, Azzi raccoglie di testa al 10’ un cross di Augello e da un passo trova le manone di Falcone. Gotti sceglie Morente per Oudin, Cagliari che balla se il Lecce trova un varco. Lapadula (18’) ci prova dai 16 metri, corner. Cagliari in area, Piccoli sfiora e basta su torre di Mina. Esordio in Serie A per Felici, c’è anche Viola, fuori Azzi e Deiola, è il 24’. Cagliari d’attacco, tre punte più Viola. Ogni contrasto è una corrida, si gioca a una porta, ma il Cagliari non passa.

Dentro anche Pavoletti, fuori Piccoli (37’). La più grande occasione al 40’: Luvumbo supera il suo avversario e Falcone para sul destro dell’angolano. Viola, al 45’, centra la traversa dopo un tiro sporco di Lapadula. La porta è stregata, sette di recupero, alla fine esplode via del Mare. Un’occasione sprecata.

