Il Cagliari sbanda a Marassi e ora trema 

Il Cagliari torna sulla terra. Dopo aver conquistato cinque punti tra le gare con Atalanta, Inter e Juventus, la squadra di Ranieri viene travolta e ridimensionata dal Genoa a Marassi. Il posticipo della trentaquattresima giornata (ne mancano ancora quattro, quindi, alla fine del campionato) si conclude con il punteggio di 3-0 in favore dei rossoblù liguri a segno con Thorsby dopo soli diciassette minuti, Frendrup al 27’ e Gudmundsson al 18’ della ripresa. Prestazione da dimenticare per il Cagliari, stavolta i tanti cambi non pagano.

