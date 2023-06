Il Cagliari saluta Walukiewicz ma ritrova Marin 

C'è ancora l'eco dei festeggiamenti per il ritorno in Serie A, ma in casa Cagliari il futuro è già adesso. La società si è subito messa a lavoro, anche perché entro domani dovranno essere esercitati gli eventuali riscatti dei giocatori in prestito. E i rossoblù da ieri hanno ufficialmente e definitivamente salutato Sebastian Walukiewicz, riscattato dall'Empoli. I toscani, invece, rimandano in Sardegna Razvan Marin, mentre si discute ancora con l'Inter per Raoul Bellanova. Torneranno, infine, in rossoblù Gaston Pereiro (di rientro dal Nacional), Jacopo Desogus (dopo una stagione a Pescara), Salvatore Boccia (dalla Turris) e Gianluca Contini (da Olbia).

Chi viene e chi va

Ieri, l'Empoli ha esercitato il riscatto per Walukiewicz versando 2 milioni. Il difensore polacco (sul quale il Cagliari tiene una percentuale per una eventuale futura cessione), classe 2000, in rossoblù era arrivato a gennaio del 2019 per poi esser tesserato nella stagione successiva: in Sardegna ha giocato tre campionati, totalizzando 45 presenze. La scorsa estate la cessione all'Empoli, dove ha messo insieme 11 presenze. Sempre ieri, invece, il club toscano ha deciso di non esercitare il riscatto per Marin, operazione che avrebbe portato nelle casse del Cagliari altri 7 milioni. Questo nonostante il romeno, classe '96, quest'anno abbia giocato 33 partite di campionato segnando 2 reti e regalando 4 assist. Ora il Cagliari e il giocatore (che ha ancora due anni di contratto con i rossoblù) dovranno capire se riprovare a camminare insieme o no.

Bellanova sì o no

Risolta la questione Walukiewicz e Marin, ora il Cagliari aspetta l'Inter per Bellanova. L'esterno, dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, è riuscito a convincere Simone Inzaghi, che lo ha addirittura buttato nella mischia negli ultimi assalti della finale di Champions persa contro il City. Per riscattare Bellanova servono circa 7 milioni, cifra che l'Inter vorrebbe abbassare, magari inserendo qualche giovane della Primavera nella trattativa, mentre il Cagliari punta al cash.

Ritorni

Prestiti secchi, invece, quelli di Pereiro, Desogus, Contini e Boccia, tutti attesi di nuovo a Cagliari. Il ritorno a casa col Nacional non è stato troppo fortunato e il 30 giugno l'uruguaiano tornerà a essere un giocatore del club rossoblù, cui è legato da altri due anni di contratto. Stagione in chiaroscuro per Desogus, che a Pescara ha messo insieme 21 presenze (con un gol) nella stagione regolare e i 32' finali nella semifinale di ritorno dei playoff persa ai rigori contro il Foggia.

In casa Cagliari

La promozione ha fatto scattare l'obbligo di riscatto con la Juventus per Alessandro Di Pardo (2 milioni ai bianconeri): il giocatore ora è interamente del Cagliari fino al 2026. Niente da fare, invece, per Pippo Falco, il cui riscatto era legato, oltre che alla promozione, anche a un numero minimo di presenze. Il giocatore si è fermato a quota 14 e quindi torna alla Stella Rossa, da cui si svincolerà il 30 giugno, con la scadenza del contratto.

