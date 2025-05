Il Cagliari saluta i playoff di Serie A 

La prima stagione del Cagliari Femminile nella Serie A di calcio a 5 si conclude ai quarti dei playoff. Le rossoblù di Moreno Giorgi cedono al Pescara al termine di una stagione di alto livello, durante la quale si sono messe in mostra giocandosela col meglio del futsal italiano: ma non c’è niente da fare contro le più quotate avversarie, prime nella regular season, che dopo il 2-4 di domenica scorsa al PalaConi si impongono anche in casa (5-2 ieri pomeriggio) e suggellano la qualificazione.

Poker subito

Il Cagliari prova a giocarsela e l’occasione per sbloccare il risultato per le rossoblù arriva al 6’, ma Virdis (che aveva segnato l’1-0 domenica scorsa all’andata) colpisce il palo al termine di una bella azione. Passano due minuti e il Pescara va in vantaggio: Belli riceve sulla sinistra e salta Giugliano per poi scavalcare con un pallonetto Polloni. All’11’ il raddoppio: tiro di Nathália toccato dal portiere e da due passi Taty corregge in rete. Ancora Belli, al 17’ dopo un primo tentativo respinto, e Dal’maz, al 18’ dal lato sinistro dell’area, rendono 4-0 il risultato con cui si va al riposo.

Gol ospiti

La ripresa si apre con la prima rete del Cagliari: al 2’ Virdis completa la sua ottima stagione d’esordio in A con uno spettacolare destro al volo su assist di Pereira per accorciare le distanze. Giugliano, per un fallo su Valendino, riceve il secondo giallo e finisce la partita con 11’ d’anticipo. Le rossoblù, nei due minuti in inferiorità numerica, riescono comunque a difendersi bene: appena tornate cinque contro cinque Ribeirete commette fallo di mano su tiro di Nathália, è rigore ma Polloni blocca in due tempi la battuta centrale di Belli. Con Ribeirete portiere di movimento il Cagliari segna ancora: palla a destra per Vecchione il cui tiro-cross trova una deviazione di Coppari per il 4-2 al 15’. Quest’ultima, a 1’44’’ dalla fine, calcia al volo dalla sua area e trova il definitivo 5-2 col Cagliari sbilanciato in avanti.

Colpo esterno

Fra le sarde a esultare è la Leonardo, che nell’andata dei playout di Serie A2 Élite di ieri trova un roboante 9-1 sulla Roma C5. I cagliaritani di Tony Petruso ipotecano così la salvezza, col ritorno martedì alle 15 in casa. Partenza sprint: Acco al termine di una triangolazione sblocca al 3’ e Idda raddoppia al 7’ su schema da fallo laterale. La Roma reagisce e al 13’ accorcia con Bianchetti, che completa un uno-due e si trova solo davanti a Erbì per batterlo.

Nella ripresa è un dominio sardo: Ennas, Monti e Piccioni segnano nei tre minuti iniziali e portano il punteggio sul 5-1, poi si scatena Marcio García che fa tripletta con in mezzo il bis di Piccioni. Per la Leonardo, che aveva chiuso al terzultimo posto il Girone A, è la vittoria più larga del campionato: un successo che avvicina tantissimo la salvezza. Oggi alle 15 la Jasnagora ospita il Bissuola nell’andata del quarto turno dei playoff di Serie B, alle 15,30 il Villaspeciosa riceve la Futsal Academy Civitavecchia nella semifinale d’andata di quelli di C1.

