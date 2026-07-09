Il Cagliari saluta Gaetano e punta Aebischer 

Mentre la Fiorentina prende Atta e l’Inter chiude per Khalaili, per la Roma sfuma l’obiettivo Greenwood. E il Cagliari? Da ieri sera, dopo che in mattinata aveva svolto le visite mediche, è ufficiale il passaggio all’Atalanta del fantasista Gianluca Gaetano.

Il mercato rossoblù

La comunicazione è stata data dal club in serata: l’operazione sarebbe stata chiusa a 14 milioni bonus compresi (12 di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili), mentre il calciatore dovrebbe guadagnare 1,6 milioni di euro per quattro anni. E ora? Il diesse Pietro Accardi cerca un centrocampista in grado di portarsi sulle spalle il peso del centrocampo. In cima alle preferenze c’è Michel Aebischer, svizzero. Ma non è l’unico profilo sondato dal club di Tommaso Giulini che, infatti, si guarda intorno. Per rinforzare il reparto si pensa a Costantino Favasuli, ma anche al kosovaro-albanese Mergim Vojvoda. Per il reparto avanzato, sulla destra, l’atalantino Daniel Maldini pare convincere sempre di più con il passare delle ore. Ci sarebbe stato anche un contatto con Fabio Pisacane. Staremo a vedere. Come per la difesa: piace più di tutti Andrea Natali, eppure il Cagliari non disdegna né Filippo Mané né Raphael Kofler. Argomento centravanti: se la punta kosovara Albion Rrahmani ha accettato il Venezia, il vero obiettivo resta lo scozzese Kieron Bowie. Tuttavia, il Verona chiede più di dieci milioni e il Cagliari non è l’unico club interessato. Nella trattativa, però, potrebbe inserire Gennaro Borrelli, che in B troverebbe molto più spazio.

Khalaili e Atta

Con l'avvicinarsi dei ritiri delle squadre, finalmente inizia a muoversi il calciomercato di Serie A. L'Inter ha rotto gli indugi e preso Anan Khalaili, come sostituto di Denzel Dumfries che è passato al Real Madrid. L'esterno destro israeliano lascia l'Union Saint Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Manca soltanto l'ufficialità: le visite mediche sono fissate per sabato. Si muove ancora la Fiorentina. I Viola, dopo aver preso Radu Dragusin per rinforzare la difesa, hanno chiuso un accordo con l'Udinese per il centrocampista Arthur Atta. Il 23enne francese arriverà per 40 milioni di euro ed il 30% sulla eventuale futura rivendita.

Le altre

Il Milan si prepara ad accogliere Mario Gila. Il difensore argentino, pagato 30 milioni alla Lazio, è atteso per le visite mediche di rito. I rossoneri sperano di trattenere Luka Modric: il croato scioglierà le proprie riserve al rientro delle ferie post-Coppa del mondo. Cattive notizie arrivano dagli States: Christian Pulisic ha riportato una microfrattura al perone e tornerà soltanto a fine agosto. La società rossonera segue con attenzione anche il giovane talento bosniaco Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen: i tedeschi chiedono 30 milioni di euro. Piace anche il 19enne Konstantinos Katetsas del Genk, che però lo valuta 40 milioni. Nessuna operazione ufficiale in casa Juventus dove però sono molti i movimenti in corso. In uscita c'è sempre Michele Di Gregorio che, nelle intenzioni della società bianconera, dovrebbe fare spazio a Emiliano Martinez: l'Aston Villa chiede 15 milioni. Dovrebbe lasciare la Continassa anche il 26enne difensore portoghese Joao Mario. Il sostituto è stato individuato in Tarik Muharemovic: il 23enne difensore bosniaco del Sassuolo piace, però, ad alcuni club di Premier League. La Roma vede definitivamente sfumare Mason Greenwood: il 24enne attaccante anglo-giamaicano dovrebbe accasarsi al Fenerbahce per 40 milioni di euro più bonus. Il nuovo obiettivo è lo svizzero Dan Ndoye che si sta mettendo in mostra al Mondiale. Il Nottingham Forest non lo cede per meno di 30 milioni di euro. Il Napoli ha necessità di vendere per poi procedere con gli acquisti: avviati, intanto, i primi contatti con il Boca Juniors per il 24enne attaccante Exequiel Zeballos. Visite mediche per il 23enne attaccante Elias Havel al Genoa: arriva dagli austriaci dell'Hartberg per poco più di 2 milioni di euro.

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