Il punto.
15 settembre 2025 alle 00:26

Il Cagliari sa ciò che vuole e come prenderselo 

Superato il primo vero banco di prova: con carattere, compattezza e spirito di sacrificio 

Il campionato è un esame continuo, ogni volta sarà la prima sino al 24 maggio e, al di là delle emozioni, si porterà dietro un bel carico di insidie. Il successo sul Parma ha tuttavia segnato una tappa cruciale nel percorso del Cagliari di Pisacane, squadra tosta, spregiudicata, che sa bene ciò che vuole e come andare a prenderselo. Non solo, infatti, ha conquistato la prima vittoria: dopo aver tenuto testa a Fiorentina e Napoli, ha superato il primo vero banco di prova contro una diretta concorrente per la salvezza. E lo ha fatto in condizioni non proprio ottimali, dimostrando pertanto grande forza caratteriale, spirito di sacrificio e cooperazione, sopperendo così all’alta qualità ducale e rivelandosi spietato nei momenti cruciali del match. Brutto, sporco e cattivo, insomma. Ma vincente. Stravincente alla fine. E i quattro punti in classifica dopo sole tre giornate illuminano il cammino, aiutano a crescere soprattutto mentalmente e a lavorare sugli errori (ce ne stati diversi sabato, ancora troppi) con più lucidità e un approccio costruttivo.

Fattore Caprile

Non ne voglia Re Claudio e qualsiasi tipo di paragone sarebbe azzardato, in questo momento più che mai, ma il Cagliari visto l’altro ieri alla Domus ha ricordato molto quello di Ranieri per la pazienza e per l’intelligenza tattica con cui ha gestito la pressione del Parma, senza, per questo, perdere di vista l’obiettivo primario, ossia la porta avversaria, ossia i tre punti. In questo caso, anche la ricerca continua della verticalizzazione, nel bene e nel male. Certo verrebbe da chiedersi quale piega avrebbe preso il pomeriggio se Caprile non avesse sbattuto la porta in faccia a Pellegrino e Cutrone dopo soli otto minuti e un clamoroso harakiri di Mina, proprio lui. Il numero uno veronese è stato decisivo anche nella ripresa in almeno altre due occasioni. Va anche detto, però, che difficilmente si rivedrà una percentuale di errori individuali così alta. Il ruolo del portiere poi è un valore aggiunto nel percorso di crescita di una squadra e rende merito al mercato estivo e ai sacrifici fatti dalla società. Perché il vero sforzo del Cagliari non è stato riscattarlo dal Napoli per 8 milioni (che pure sono tanti, ancor di più se sommati agli altri spesi), ma confermarlo lasciando cadere sul nascere ogni possibile trattativa. Insomma, il Cagliari può e deve crescere anche grazie a Caprile, soprattutto nei giorni più complicati come sabato contro il Parma. Nella speranza che cresca pure il livello di attenzione dei compagni insieme alla condizione atletica e la complicità in tutti i reparti.

Il tridente che avanza

Quella che devono trovare, soprattutto, Gaetano, Esposito e Belotti. Vederli schierati tutti e tre dall’inizio ha dato subito l’idea della mentalità che Pisacane vuole trasmettere al suo Cagliari, e subito recepita dal pubblico con entusiasmo alla lettura delle formazioni. Non avevano mai giocato insieme, per il fantasista napoletano è stata la prima da titolare quest’anno, per l’ex Toro la prima in assoluto col Cagliari. L’andamento del match non li ha agevolati, probabilmente. Hanno dovuto tirar fuori lo spirito operaio per contribuire alla causa. Si conosceranno, si cercheranno sempre di più sino a trovarsi a occhi chiusi, si completeranno. Cresceranno insieme. E con loro, il Cagliari.

