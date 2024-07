Il Cagliari ritorna in campo A Saint Vincent c’è il Catanzaro 

Inviato

Saint Vincent . La corsa non si ferma. Il Cagliari, prima di lasciare il ritiro in Valle d’Aosta e virare verso Modena, si regala un altro test. Cambia l’avversario – il Catanzaro – ma non calano di certo l’intensità degli allenamenti e le pretese dell’allenatore. Aumentata la dose quotidiana di corsa, non si allenta la morsa dello staff sul gruppo, dai portieri all’ultimo dei ragazzi. Si chiede velocità, massima applicazione anche nei movimenti meno percettibili dall’esterno, si pretende cattiveria sotto porta e nei confronti uno contro uno. In testa, per tutti, ci deve essere la partenza “sparata”, dal 18 agosto in poi, con quelle quattro gare in casa nelle prime cinque che rappresentano un’occasione irripetibile per mettere qualche punto da parte.

In campo

Oggi Nicola capirà un po’ di più del Cagliari che sta costruendo. L’impressione avuta dopo la prima uscita col Como – dalle sue parole – è stata buona sotto il profilo fisico, un po’ meno dal punto di vista dei movimenti provati e riprovati in allenamento. Squadra inizialmente compassata, poi capace di ricostruire la partita dopo aver preso due gol, padrona del campo nella ripresa ma infilata per la terza volta. Oggi, di fronte al Catanzaro, formazione di serie B che ha sfiorato, un mese e mezzo fa, la promozione nel massimo campionato, toccherà ai rossoblù fare la partita, dando sul campo l’impressione di aver assimilato la rivoluzione tattica rispetto al calcio che voleva Ranieri.

Nicola ieri, a porte chiuse, ha provato l’attacco che si può definire titolare – Luvumbo-Pavoletti-Felici – contro Luperto a sinistra, Wieteska al centro e Zappa a destra. In mezzo, con Prati ancora ai box per smaltire un affaticamento, potremmo vedere da destra Zortea, Makoumbou, Deiola e Augello, con Felici libero di interpretare il ruolo di trequartista ma con partenza più spesso da sinistra. Scuffet tra i pali, vedremo se questa sera sarà dato spazio ancora a Radunovic nella ripresa oppure registreremo l’esordio di Sherri, il portiere albanese arrivato una settimana fa.

Nel secondo tempo, collaudi per Hatzidiakos come terzo difensore a destra, Obert terzo a sinistra, Marin e Adopo mediani, Azzi laterale, Viola dietro le punte, Piccoli e Lapadula alternative a Pavoletti mentre Kingstone, se resterà, sarà l’alter ego di Luvumbo. La squadra domani mattina godrà di una mezza giornata di libertà, poi doppia seduta fino a sabato mattina, quando il Cagliari si trasferirà a Modena per la terza partita del ritiro in collina. Una collina bollente, altro che montagna: in questi primi otto giorni a fra Chatillon e Saint Vincent, la temperatura non è mai scesa sotto i trenta gradi. Fortunatamente i tifosi, che questa sera affolleranno le tribune dello stadio di Saint Vincent, nel corso degli allenamenti a Chatillon hanno potuto godere della parte all’ombra dello stadio.

Oggi palla al centro alle 19, diretta integrale su Radiolina dalle ore 19 a cura di Lele Casini.

RIPRODUZIONE RISERVATA