È successo di tutto nella gara tra Cagliari e Frosinone. La squadra di Di Francesco segna tre reti, Mancosu sbaglia il rigore del possibile 1-1, Ranieri azzecca i cambi e nella ripresa i rossoblù si riprendono la sfida. In gol Oristanio, Makoumbou e due volte Pavoletti in pieno recupero. Un’apoteosi per il Cagliari, che centra la prima vittoria in campionato e abbandona l’ultimo posto. Domenica arriva il Genoa.