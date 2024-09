Il Cagliari risorge a Parma 

Parma 2

Cagliari 3

Parma (4-2-3-1) : Suzuki; Delprato, Balogh (16' st Sohm), Osorio, Valeri (1' st Coulibaly); Hainaut (33' st Haj Mohamed), Hernani; Man, Bernabé, Mihăilă (1' st Almqvist); Bonny (25' st Charpentier). In panchina Chichizola, Corvi, Valenti, Keita, Camara, Leoni, Di Chiara. All. Pecchia.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Mina (28' st Palomino), Luperto, Obert (19' st Augello); Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola (19' st Gaetano), Luvumbo (28' st Marin); Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Azzi, Kingstone, Felici. All. Nicola.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 34' Zortea, nella ripresa 17' Man, 30' Marin, 41' Hernani (r), 42' Piccoli.

Note : ammoniti Bernabé, Coulibaly, Obert, Piccoli, Haj Mohamed. Angoli 5-3. Recupero 1' pt-4' st. Spettatori 17.718 (di cui 682 ospiti).

Inviato

Parma . Impresa titanica. Se lo merita, il Cagliari, se lo merita Nicola, una vittoria a Parma così neanche nei sogni più belli. Il miglior Cagliari della stagione, che attacca, difende, balla e fa ballare, vince al “Tardini” davanti ai suoi settecento tifosi. Con il lutto al braccio per ricordare Capone. Nicola batte una squadra che nella ripresa ha fatto calcio, ma con una difesa così così. Marin regala una rete assurda per bellezza e coraggio, Piccoli dopo il pari del Parma su rigore (chiamato dal Var) segna un gol da bomber vero. Primo tempo spaziale, ripresa in affanno poi il finale da antologia.

Nicola stupisce in avvio, Deiola, Marin e Augello in panca insieme a Gaetano. Scelte obbligate in attacco, con Pavoletti e Lapadula rimasti a casa. Viola capitano. Difesa a quattro, e si vede. Ottimo avvio, Piccoli di testa fa fare a Suzuki una parata straordinaria. Il Cagliari c’è: Zappa riparte, Zortea a destra, il cross e ancora Parma in affanno, al 6’. E poi il gol, amarissimo: corner di Viola, testa di Luperto, Mina la deposita in rete da mezzo metro ma in offside. Il Cagliari attacca a testa bassa. Il Parma respira al 12’, ma nulla di che. I rossoblù arrivano in porta con tre tocchi, sembrano trasformati ma il Parma fa paura al 15’ con Mihaila, da sinistra, in area, che parata di Scuffet. Sono tutti vivi, sul pezzo: Viola ruba una palla in mezzo e viene falciato da Bernabe, ammonito al 26’. Al 28’ la testa di Mina salva il Cagliari, il tiro di Hernani andava in porta.

Al 34’ finalmente il Cagliari passa: azione strepitosa in area parmense, fra Obert e Luvumbo, cross dell’angolano, Zortea in area quasi non ci crede: testa, gol e festa. Il miglior primo tempo dei rossoblù. Raddoppio vicinissimo al 36’, palo di Piccoli su errore di Suzuki. Man (37’) sfiora il palo. Sembra pugilato, cazzotti da una parte e dall’altra, gara viva, divertente.

La ripresa

Pecchia cambia Valeri e Mihaila, dentro Coulibaly e Almqvist, saranno pericolosi. Il francese si becca un giallo per fallo su Viola (4’). Al 6’ Zortea taglia in due il campo, si presenta dai 20 metri e palla alta di sinistro. Giallo a Obert, che soffre con Almqvist, lo stesso svedese di sinistro sfiora il palo. Il Parma straripa: lancio di Bernabe per Man, palla al lato, poi il pareggio: Coulibaly a sinistra è devastante, rasoterra al rimorchio di Man che la butta dentro. Il Cagliari però reagisce: Piccoli lanciato da Zortea segna un gran gol ma era in fuorigioco. Nicola cambia al 18’: fuori Viola e Obert, dentro Gaetano e Augello, a sinistra Obert era in sofferenza. Parma vicino al gol con Sohm al 24’, il Cagliari risponde al 25’ con Piccoli. Gara apertissima, Nicola chiama fuori Luvumbo e Mina, dentro Marin e Palomino al 27’. Tre minuti e MArin, da 20 metri, prende la mira e la mette al “sette”, rossoblù in vantaggio nel momento più difficile del match.

Gaetano, su favolosa azione di contropiede di Adopo, si mangia il gol del match: apre il piatto e palla a lato. Al 41’ doccia gelata, fallo (grave) di Palomino su Charpentier, rigore decretato dal Var. Il gol di Hernani riporta il risultato in parità. Pochi secondi dopo, qualcosa da non credere, il Cagliari si butta ancora dentro: Adopo, Zortea a destra, rasoterra per Gaetano, tocco sotto per Piccoli, 2-3. Pazzesco, la panchina del Cagliari vola in campo. Tensione altissima, Mohamed si tuffa in area e viene ammonito nel recupero. Finisce con una vittoria che ne vale almeno tre.

RIPRODUZIONE RISERVATA