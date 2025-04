Il Cagliari riparte, ai box solo Obert 

Operazione Empoli ufficialmente al via al “Crai Sport Center” di Assemini dove i giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio dopo il successo sul Monza e un giorno di riposo. Sono tutti a disposizione dell’allenatore Nicola eccetto Obert, che si era infortunato con la nazionale slovacca e ha saltato di conseguenza la gara con i brianzoli.

Il punto

Il difensore rossoblù si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico. La speranza, come ha ammesso lo stesso Nicola sabato in conferenza stampa, è quella di riportarlo in gruppo prima della partenza per la Toscana. Tutti gli altri hanno svolto una seduta defaticante. Giusto qualcosina in più per chi non ha giocato domenica.

Il caso

Vietata al momento la vendita dei biglietti per Empoli-Cagliari a chi è residente in Sardegna anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della società rossoblù “Passione Casteddu”. La decisione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive potrebbe essere modificata dal Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. È quello che si augurano centinaia di tifosi pronti a partire. (f.g.)

