Uno ha già rotto il ghiaccio nell’ultima partita dello scorso campionato contro il Milan, l’altro lo farà tra agosto e settembre, al massimo a ottobre. Il Cagliari rimette la freccia a sinistra con Mattia Felici e Riyad Idrissi, pronti a riprendersi la fascia mancina e la scena dopo la rottura del crociato. Sono di fatto loro i primi veri due rinforzi per Pisacane in vista della prossima stagione che può rappresentare quella della svolta per entrambi, traditi dal ginocchio sul più bello e, manco a dirlo, carichi come molle.

Da Roma con furore

Il sorriso di Felici il 24 maggio a San Siro - quasi quasi - valeva più dei tre punti conquistati a sorpresa dai rossoblù. «Conto di fargli giocare almeno un minuto, se lo merita», aveva detto alla vigilia Pisacane, così è stato. L’esterno romano è entrato al 95’ al posto di Esposito e, oltre a riassaporare l’erbetta ufficiale dopo quasi sei mesi, ha potuto così festeggiare sul campo una vittoria storica per il Cagliari.

Il rigore da infortunato

Subito un calcio al pallone, di rabbia e sollievo allo stesso tempo, poi un altro alla sfortuna. L’ex Feralpisalò si era infortunato il 5 dicembre allo stadio “Maradona” contro il Napoli, in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. Rimase comunque in campo sino alla fine e quando toccò a lui calciare il rigore, sentiva un dolore importante, ma certo non immaginava che la situazione fosse così grave. In pratica, calciò col crociato rotto (la palla si stampò sulla traversa). Inevitabile l’operazione a Villa Stuart, già il giorno dopo stava predisponendo il piano di recupero, prima nella Capitale, poi ad Asseminello. Sino al ritorno proprio all’ultima curva di un campionato al limite del surreale per lui, da subito.

Sliding Doors

Aveva già svuotato l’armadietto e salutato i compagni quando saltò il suo trasferimento al Venezia In Serie B proprio all’ultimo giorno di mercato, nella gara successiva col Parma entrò nella ripresa e segnò. Sliding Doors . Pian piano ha conquistato la fiducia di Pisacane. Ha firmato poi la rimonta sul Verona al Bentegodi e si è rivelato per diversi frangenti l’uomo in più del Cagliari in fase offensiva. E ora che il dolore è passato, spera di recuperare anche il tempo perso in tutti questi mesi. Sarà per lui la terza stagione nella massima serie.

Il Verona nel mirino

Anche Idrissi si è dovuto fermare sul più bello. All’esordio in A, ha avuto un impatto esplosivo a dir poco, dopo la gavetta di un anno a Modena tra i cadetti. Pisacane già l’aveva allenato in Primavera, conosceva bene, dunque, le sue potenzialità e non ha esitato a lanciarlo in orbita appena ha potuto. Il Verona nel destino e nel mirino, ai gialloblù ha, infatti, segnato sia all’andata che al ritorno. Orgoglio di Sadali, orgoglio di Sardegna. Ha rappresentato l’Isola anche in azzurro con la maglia dell’Under 21. Un’ascesa continua poi nelle gerarchie rossoblù sino al crac del 7 marzo, nel finale della gara interna col Como. Pure lui si è sottoposto a un intervento chirurgico e sta entrando ora nel vivo della riabilitazione.

Conto alla rovescia

È chiaramente tre mesi indietro rispetto a Felici e sta approfittando della maxi pausa estiva per recuperare un po’ di terreno rispetto alla squadra. Non sarà sicuramente pronto per l’inizio del campionato, spera di esserlo per settembre, ottobre al massimo. Già morde il freno, però, e vuole esserci comunque in Val Camonica, a partire dal 22 luglio, anche se dovrà proseguire con un percorso personalizzato e non potrà quindi svolgere una preparazione atletica vera e proprio. Vuole allenarsi al fianco della squadra per condividere con i compagni la “pre-season”. Il conto alla rovescia è, dunque, cominciato anche per lui. Giusto il mese scorso ha spento 21 candeline, il regalo spera di farselo al più presto in campo con il 3 sulle spalle.

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