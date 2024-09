Il Cagliari rialza subito la testa e riparte dai rimpianti di Lecce 

Dopo la prima sconfitta stagionale a Lecce, la prima sosta. Il Cagliari avrà così due settimane di tempo per smaltire la delusione e ritrovare le energie, sia fisiche che mentali, in vista della prossima gara, in programma alla Domus contro il Napoli. Paradossalmente, Davide Nicola riparte dai rimpianti, dalle occasioni fallite sabato tra cui due traverse. L’allenatore rossoblù è comunque soddisfatto per la prestazione e per la mentalità mostrata dalla sua squadra anche in trasferta.

alle pagine 28, 29