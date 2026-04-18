Il Cagliari resta padrone del suo destino 

Il 3-0 di Zielinski nel recupero ha certificato lo strapotere dell’Inter. Finire con uno, due o tre gol di scarto non fa poi tanta differenza. E magari al Cagliari non sarebbe stato sufficiente nemmeno giocare il secondo tempo come il primo per lasciare indenne San Siro tanto è agguerrita, determinata e spietata la capolista in questa fase del campionato. Così i rossoblù sono tornati nell’Isola bastonati, frastornati e ridimensionati proprio quando avevano ritrovato un po’ di autostima battendo la Cremonese nello scontro diretto.

Ma grazie a quel successo, provvidenziale, il copione non cambia di una virgola per la squadra di Pisacane, che resta padrona del suo destino. E sa bene dove andare a prendere quei tre-quattro punti al massimo che servono per raggiungere l’obiettivo minimo stagionale nelle prossime (e ultime) cinque giornate, di cui tre in casa. A prescindere, dunque, da ciò che faranno la stessa Cremonese e il Lecce tra oggi e domani, rispettivamente contro Torino e Fiorentina. Se poi solo una delle due dovesse perdere, la quota salvezza si abbasserebbe ulteriormente. E di punti potrebbero bastarne due-tre al massimo.

Testa all’obiettivo

Calma e sangue freddo. E testa all’obiettivo, ci sarà poi modo e tempo per analizzare - e valutare quindi anche in prospettiva - questo finale di stagione convulso. Obiettivo che resta dietro l’angolo, in linea col percorso. E la prima parte del match con i nerazzurri - paradossalmente - ha rafforzato certe convinzioni. Questa squadra se vuole, può. Ora, però, deve volerlo fortemente e i tre schiaffi presi dall’Inter - altro paradosso al Meazza - aiutano a tenere la tensione agonistica alta e a non dare nulla per scontato, come va ripetendo da settimane Pisacane che sul piano strategico, va detto, aveva messo i rossoblù nelle condizioni di poter reggere l’urto dell’Inter. Non era, invece, previsto un crollo mentale al primo gol subito.

Sotto esame

Dopo un 3-0 sembra tutto nero. Eppure qualcosa di positivo, la trasferta milanese, l’ha lasciata, nei singoli e nell’approccio corale, nel bene e nel male. Pisacane ha avuto ulteriori conferme su chi poter puntare a occhi chiusi e su chi, invece, dover fare qualche riflessione supplementare di volta in volta. Mina è poco reattivo in certe scelte, non dà la stessa affidabilità di un anno fa, quella che potrebbe garantire magari in questo momento Dossena (fuori dall’undici nelle ultime due gare). Zé Pedro (tolto il cross per Esposito con la Cremonese) sembra aver perso la verve di febbraio e marzo, intanto Zappa fa la muffa in panchina da due mesi e mezzo. Con i suoi alti e bassi, Sulemana resta un giocatore indecifrabile mentre Folorunsho è sempre alla ricerca di se stesso. Davanti, Borrelli continua a intestardirsi nel cercare il fallo trascurando il pallone e la porta, e indispettendo così più gli arbitri dell’avversario.

L’incognita turca

E con l’ex Brescia poco incisivo, Mendy ancora acerbo, Pavoletti ai box e Belotti in cerca di una condizione quanto meno accettabile, il caso Kiliçsoy fa ancora più rumore. Pisacane non ha usato giri di parole: «Vedendo i ragazzi ogni giorno, penso che in questo momento Semih non mi offra garanzie adeguate dal punto di vista fisico. E non gli renderei giustizia nel metterlo dentro per pochi minuti finali. Spero che da qui alla fine mi dia risposte diverse, soprattutto in allenamento, e a quel punto tornerà ad avere certamente le sue opportunità». Cagliari-Atalanta si giocherà lunedì sera, il turco ha più di una settimana a disposizione, pertanto, per convincere l’allenatore per poi segnare - magari - il gol salvezza contro la Dea.

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