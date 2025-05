Il Cagliari resta padrone del suo destino 

Le possibilità che il Cagliari venga risucchiato nella bagarre all’ultima curva restano scarse anche se il Venezia, prossimo avversario, dovesse battere la Fiorentina stasera. I rossoblù continuano ad avere un buon cuscinetto e, soprattutto, cinque squadre alle spalle (o sei considerato che ha battuto il Verona sia all’andata che al ritorno). Ed è proprio questo il bonus più prezioso a due giornate dalla fine del campionato, complici gli scontri diretti. Così, se l’Empoli ha vinto, ne ha fatto le spese il Parma (che rischia più di tutti, con quel calendario, in caso di scenario apocalittico). Hellas e Lecce, allo stesso tempo, si sono annullate a vicenda. Insomma, non solo il Cagliari resta padrone del proprio destino, nel calcolo delle probabilità la sconfitta di Como è stata - paradossalmente - ammortizzata dagli altri risultati. Resterebbe un +5 nella peggiore delle ipotesi con una partita in meno da giocare e domenica alla Domus potrebbe bastare il pari per rendere matematica la salvezza. Il rischio, semmai, è quel retrogusto spunto che potrebbe avere lo spumante nel momento in cui verrà stappato. Un finale così agognato potrebbe quasi oscurare una salvezza comunque importante, anzi vitale.

I limiti

Dopo aver provato a sollevare l’asticella, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate il Cagliari si è rimesso in linea con la mediocrità della concorrenza che, giusto al fotofinish, sta provando ad avere un ruggito d’orgoglio (o di disperazione). Ma i limiti restano, e sono sia tecnici che mentali. Nicola ha ufficializzato quelli rossoblù nel post gara del “Sinigaglia” provando, allo stesso tempo, a difendere l’indifendibile e alimentando, di conseguenza, il malumore dei tifosi più delusi. L’obiettivo principale dell’allenatore in questo momento, però, è salvaguardare l’autostima della squadra e tenere alta la tensione agonistica. Ci sarà tempo e modo per i bilanci e per capire se questa rosa poteva ambire a qualcosa di più di una salvezza all’ultimo (o penultimo) respiro, dove sono stati commessi - eventualmente - gli errori, se è stato un problema strutturale o di gestione e, nel caso, come intervenire.

La linea

Gli alti e bassi - di alcuni giocatori in particolare - hanno condizionato il rendimento della squadra nel corso del torneo. Anche per questo, ora più che mai, sarà importante amministrare le emozioni (negative o positive) oltre agli acciacchi di fine stagione. E magari individuare una linea tattica stabile per affrontare le due partite che restano, contro Venezia e Napoli. Non a caso, il solco sulla zona retrocessione si è formato quando il Cagliari ha raffreddato i bollenti spiriti cambiando l’approccio alle partite e scegliendo così di badare al sodo.

