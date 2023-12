Verona è ancora stregata per il Cagliari battuto 2-0 dall’Hellas. Dopo un convincente primo tempo (palo di Prati e gol annullato a Goldaniga per offside millimetrico), il Cagliari resta in dieci in avvio di ripresa. Orsato ammonisce con severità per la seconda volta Makoumbou e poco dopo arriva il vantaggio di Ngonge. Nel finale il raddoppio di Djuric. Proteste di Ranieri per cori razzisti contro alcuni rossoblù.

