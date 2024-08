Il Cagliari può sorridere, c’è anche Mina 

Oggi completerà l’iter delle visite mediche. Dopodiché, inizierà la preparazione e – contemporaneamente – farà un corso accelerato insieme all’allenatore Nicola col quale si è già confrontato al telefono su ciò che lo aspetta nel cuore della difesa. Yerry Mina dovrà avere il tempo di mettersi al passo dei compagni, conta di farlo tra la seconda e la terza partita di campionato. Avrebbe comunque saltato la prima contro la Roma per il turno di squalifica che si trascina dalla passata stagione. Intanto c’è, il 29enne colombiano è sbarcato ieri pomeriggio nell’Isola e ha portato una bella botta di adrenalina al gruppo che ha trascinato verso la salvezza due mesi fa. Ha poi chiuso la stagione con la Copa America negli Usa, sino alla finalissima persa contro l’Argentina il 15 luglio. Per questo, ha ottenuto un supplemento di vacanza dal Cagliari. Non ha mai smesso di allenarsi, in ogni caso, e spera di ritrovare al più presto una condizione quanto meno accettabile. Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, ha rifiutato un’offerta dagli arabi dell’Al-Ain FC, pronti a pagare la clausola rescissoria (che scade domani) di 2 milioni di euro al club rossoblù e raddoppiare, allo stesso tempo, il suo ingaggio.

Decisivo

Leader indiscusso, soprattutto in campo. Il suo acquisto a gennaio dalla a Fiorentina è stato decisivo a dir poco, non solo sotto il profilo tecnico. E non a caso, Ranieri insisteva per averlo già all’inizio della stagione. È arrivato giusto in tempo. Ha cambiato mentalità al gruppo nel momento clou del campionato. La sua cattiveria agonistica ha fatto la differenza, così come certi sotterfugi al limite della “legalità”. L’esperienza. Il carattere. La personalità. L’astuzia. Puntava l’attaccante avversario sino a snervarlo e destabilizzarlo. Ne sa qualcosa l’ultimo arrivato Piccoli che ci ha sbattuto sopra con la maglia del Lecce. Al punto che l’allenatore Gotti ha deciso di sostituirlo tra primo e secondo tempo. I due si faranno sicuramente una grossa risata, quando si incontreranno oggi nel centro sportivo di Assemini. Già aveva chiarito la questione con una battuta il centravanti bergamasco: «Meglio averlo come compagno che come avversario».

La clausola

Il ritorno di Mina rassicura gli stessi tifosi, stregati dal suo temperamento e dai balletti con cui festeggia i gol. Il futuro del colombiano resta, tuttavia, appeso a un filo e alla clausola rescissoria fissata al momento del rinnovo, prima della partenza per la Copa America. Il Cruzeiro, la squadra che sembrava più interessata a lui a luglio, nel frattempo ha fatto altre scelte. Così pure l’Internacional di Porto Alegre. Ora è arrivato il momento degli arabi che sembrano fare sul serio. Hanno trovato, però, la porta sbarrata dal colombiano. Per la felicità di Nicola, che se lo tiene stretto sin che può. Gli sta tenendo caldo il posto al centro della difesa e punta sul suo carisma per far crescere i tanti giovani presenti in rosa, non solo nel reparto arretrato. La nuova stagione si avvicina e (per ora) Mina c’è.

