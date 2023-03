«Il Cagliari può farcela» 

«La vera grande sorpresa della stagione. Una squadra quadrata che prende l'anima da Bisoli, il suo allenatore. Grande fase difensiva, ma anche in quella offensiva sanno colpire quando conquistano palla e ripartono. Una mina vagante, mi ricorda il mio Pordenone, portato per la prima volta in B e arrivato fino ai playoff, con il doppio salto sfiorato. Il Südtirol è partito perdendo le prime tre gare e cambiando allenatore. Però, su quella base, hanno saputo costruire una squadra che ha grande continuità».

Il Cagliari si prepara a lanciare la sfida al campionato per le ultime otto giornate. All'orizzonte c'è già la sfida col Südtirol, terzo in classifica, unica formazione imbattuta nel nuovo anno. Nel 2023, invece, i rossoblù hanno perso solo a Modena. «Ma siamo stati anche gli ultimi a battere il Südtirol», sottolinea Attilio Tesser, tecnico degli emiliani e doppio ex. Due stagioni a Bolzano, agli esordi in panchina, nel biennio 2001-2003, 40 giorni al Cagliari nel 2005. Un sassolino tolto dopo oltre 17 anni, la vittoria dello scorso 3 febbraio.

Tesser, che partita è stata?

«Una vittoria meritata, contro una squadra compatta. È vero, il rosso a Rog era ingiusto, ma avevamo fatto anche meglio in undici contro undici».

Sabato il Cagliari sfiderà la squadra di Bisoli.

«La vera grande sorpresa della stagione. Una squadra quadrata che prende l'anima da Bisoli, il suo allenatore. Grande fase difensiva, ma anche in quella offensiva sanno colpire quando conquistano palla e ripartono. Una mina vagante, mi ricorda il mio Pordenone, portato per la prima volta in B e arrivato fino ai playoff, con il doppio salto sfiorato. Il Südtirol è partito perdendo le prime tre gare e cambiando allenatore. Però, su quella base, hanno saputo costruire una squadra che ha grande continuità».

Lei è un tecnico esperto di promozioni, quattro dalla C e una dalla B. Quanto si sente la differenza tra i vari campionati?

«Il salto dalla C alla B è meno problematico di quello dalla B alla A. In Serie C e in B c'è una grande intensità, quella che mette in difficoltà le squadre retrocesse dal massimo campionato. Il Venezia, per esempio, ha sofferto la mentalità della cadetteria. Dopo il mercato di gennaio sta risalendo e ha potenzialità importanti. Potenzialità enormi che hanno anche Genoa e Cagliari, squadre contro cui tutte danno qualcosa di più e che, dopo le difficoltà iniziali, hanno messo a posto gli ingranaggi, diventando squadre».

Che finale di campionato sarà?

«Un finale in cui tutto può succedere, con playoff e playout devi lottare fino all'ultimo, vivendo partita su partita. Saranno fondamentali la forza mentale e la condizione fisica. Le ultime quattro giornate diranno la verità».

Il suo Modena punta ai playoff?

«Noi vogliamo prima di tutto salvarci, è il nostro obiettivo. Cittadella e Perugia ci diranno quale sarà il nostro futuro. Quando siamo arrivati a passo dalla zona playoff, abbiamo fallito il salto di qualità».

Come vede il ritorno di Ranieri a Cagliari?

«Gli faccio i complimenti. Per la sua signorilità, reale e non di facciata, per l'umiltà con cui è tornato in B e per i risultati. Ha esperienza e carisma, quella che gli ha permesso di conquistare lo spogliatoio».

Cos'è Cagliari per Tesser?

«Su quattro partite, ne ho vinte tre in Coppa Italia e mi è stata fatale l'unica sconfitta alla prima giornata in campionato. Resta l'orgoglio per esser stato chiamato dal ds Nicola Salerno a “vestire” la maglia di una comunità e il dispiacere di aver dovuto lasciare le belle persone conosciute in quei pochi giorni».

Al Cagliari ha regalato un Cossu trequartista, regalo scartato anni dopo.

«Giocando col rombo, ho messo in mezzo un giocatore come Andrea, con tanta qualità e che dava tutto per la maglia».

L'ultimo regalo è Azzi, un terzino così non si vedeva dai tempi di Agostini.

«A Modena era un esterno da 4-3-3, io l'ho utilizzato in tutti i ruoli, soprattutto come terzino, con la convinzione che potesse essere devastante. Cambiandogli il ruolo, ho avuto più riguardo e gli ho dato più tempo e consigli. Mi ha ripagato. Lo ringrazio per le belle parole che mi ha rivolto in tv».

Tesser, chi va in A?

«Frosinone senza dubbio. Poi dico Genoa, che dovrà sudarsela, e Cagliari, che può farcela. Col Südtirol che può essere la sorpresa. E la sfida di sabato sarà fondamentale, chi vince può conquistare una posizione migliore, fondamentale per i playoff».

