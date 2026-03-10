Il Cagliari può arrivare a quota 40: dieci partite, quattro “abbordabili” 

Dieci partite, trenta punti su cui mettere le mani. Per il Cagliari, che grazie a una stagione positiva ne ha già messo trenta da parte, si profila una volata con due finali di stagione da scrivere: una semplice – ma pesantissima – operazione-salvezza oppure, se l’emergenza infortuni dovesse placarsi, magari la corsa a una più che onorevole posizione di metà classifica. Toccare quota 40, per capirci, sarebbe una meravigliosa iniezione di autostima per un gruppo giovane, valorizzato dalla cura Pisacane e con ottime prospettive.

La corsa

Si comincia da Pisa, domenica pomeriggio, contro l’ultima della classifica. All’Arena Garibaldi i nerazzurri in questo campionato hanno vinto una partita su quattordici. Senza dubbio, al di là del furore agonistico dei toscani e di una classifica teoricamente ancora aperta, questa è una delle partite abbordabili per il Cagliari.

Prima della sosta, arriverà il Napoli venerdì 20 alla Domus, terzo in classifica e lanciatissimo verso la prossima Champions League. Il match dell’andata, con la rete della vittoria della squadra di Conte arrivata ben oltre il 90’, è uno di quelli dove il Cagliari avrebbe meritato il pareggio. Ma sarà difficile fare punti (sulla carta).

Dopo la sosta

Sabato 4 aprile la gara di Reggio Emilia con il Sassuolo, che all’andata aveva dato una severa lezione ai rossoblù. Nulla di scontato, ma la formazione di Grosso fra meno di mese potrebbe teoricamente essere in corsa per un posto in Europa League. Nella gara seguente, domenica 12, a Cagliari arriverà la Cremonese, in questo momento al terzultimo posto: gara abbordabile, dove puntare al bersaglio grosso. La successiva, giornata numero 33, potrebbe essere quella della celebrazione dello scudetto per l’Inter e proprio i rossoblù, il 19 aprile, saranno di scena al Meazza. Domenica 26 aprile è in programma Cagliari-Atalanta: se i nerazzurri saranno ancora in corsa per la Champions (alquanto improbabile) per i rossoblù potrebbe essere uno “slot” niente male. Abbordabile? Forse, come la gara successiva, quella del 3 maggio a Bologna, squadra che ha fatto dell’incostanza il suo biglietto da visita. Perché non provarci?

Il rush finale

Domenica 10 maggio alla Unipol Domus è in programma Cagliari-Udinese, senza dubbio una partita dove andare a caccia di una vittoria sarà possibile e obbligatorio. Con il Campionato del Mondo alle porte, il Cagliari dovrà rendere abbordabile anche la partita successiva, quella con il Torino sempre in casa, nel fortino al centro di Sant’Elia. Per chiudere la stagione, giornata numero 38, sempre al “Meazza” ma contro il Milan.

Dieci partite, quelle con Pisa, Cremonese, Udinese e Torino certamente alla portata della squadra di Pisacane, mentre da altri stadi potrebbero arrivare punti inaspettati. Pensare a toccare quota 40 non è vietato, il traguardo sembra alla portata del Cagliari. Il primato dell’era Giulini – 47 punti con Rastelli, 11° posto – appare irraggiungibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA