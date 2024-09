Il Cagliari prova a mettere la freccia  

Nel test con la Primavera si sono scambiati il testimone nell’intervallo, persino la squadra. Giocando, in questo modo, tutti gli ottanta minuti previsti. Come se fossero le prove generali lungo la fascia destra in vista di Cagliari-Napoli, tra Azzi (in campo nelle prime quattro partite compresa la Coppa Italia) e Zortea (titolare in pectore per tutto il precampionato ma tradito dalla spalla sul più bello, ancora deve esordire). Il passaggio di consegne ufficiale potrebbe avvenire nel big match con i partenopei, appunto, in programma tra due domeniche alla Domus. Già in avvio o con una staffetta a gara in corso.

Scalpita

Zortea sta indubbiamente meglio, dopo aver svolto per tre settimane un lavoro specifico che gli ha permesso di ammortizzare la botta alla spalla destra presa a Modena nell’ultima amichevole del precampionato. Pronto all’uso già sabato scorso a Lecce, Nicola ha preferito, tuttavia, lasciarlo in panchina e non forzare, considerata anche la sosta, per concedergli cosi un supplemento di lavoro insieme alla squadra prima di buttarlo nella mischia. Pressing alto e accelerazioni continue, rieccolo. L’altro ieri ad Asseminello l’ex Frosinone ha dimostrato di aver risolto il problema anche dal punto di vista mentale, andando pure a segno (staffilata da fuori area di sinistro) e confermando la bontà della sua spinta (uno dei motivi per i quali il Cagliari ha scelto di acquistarlo dall’Atalanta quest’estate).

Quella col Napoli alla ripresa del campionato sarà la sua partita, per quanto l’autonomia non potrà essere quella ottimale, inevitabilmente. Anche per questo, Nicola dovrà decidere se schierarlo tra gli undici iniziali o farlo poi subentrare nella seconda parte del match (come ha fatto nel test con la Primavera). Conterà il parere dello staff medico, oltre a quello del diretto interessato.

Promosso

Se Zortea dovesse partire dal primo minuto, non sarebbe in ogni caso una bocciatura per Azzi che ha sfruttato appieno le sue chance, in questo avvio di stagione, per conquistare la fiducia dell’allenatore, addirittura in una zona del campo dove non era abituato a giocare (con Ranieri e prima ancora con la maglia del Modena ha sempre fatto l’esterno di sinistra, sia in C che in B). Così alto, e con meno mansioni difensive quindi, sembra poi poter sprigionare tutto il suo potenziale. Velocista col cross caldo e chirurgico. Meno efficace, semmai, in fase realizzativa e certi errori sotto porta (due addirittura a Lecce) pesano considerato lo (scarso) score complessivo del Cagliari. In questo può e deve crescere ancora e ci sta lavorando. La staffetta con Zortea a destra non sarà l’unica essendo il brasiliano la prima alternativa di Augello a sinistra. Da una parte e dall’altra, dunque, continuerà ad avere le sue occasioni considerato anche il dispendio energetico delle ali nel gioco di Nicola. Con Azzi, Augello e, finalmente, Zortea, il Cagliari prova così a mettere la freccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA