Il Cagliari Primavera travolto dal Lecce 

Lecce 3

Cagliari 0

Lecce (4-3-3) : Rafaila; Ubani, Esposito, Pehlivanov, Addo; Kovac, Gorter, Daka (36' st Yilmaz); Minerva, Bertolucci (36' st Vescan-Kodor), Delle Monache (36' st Agrimi). In panchina Verdoschi, Russo, Lami, Metaj, Pacia, Pantaleo, Pejazic, Denis. Allenatore Scurto.

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev; Arba, Soldati, Cogoni, Grandu (39' st Ardau); Balde (22' st Tronci), Liteta, Sulev (1' st Malfitano); Simonetta (1' st Vinciguerra); Trepy (22' st Bolzan), Achour. In panchina Auseklis, Pintus, Marcolini, Franke, Marini. Allenatore Pisacane.

Reti : 21' pt Kovac, 31' pt Daka, 39' pt Delle Monache.

Arbitro : Iannello di Messina.

Note : ammoniti Daka, Bolzan; espulso Achour. Recupero 1' pt e 4' st.



Il 2025 inizia male per il Cagliari Primavera che, al Deghi Center di San Pietro in Lama, si arrende ai coetanei del Lecce per 3-0.

Partono bene i ragazzi di Pisacane, che già al 4' provano ad impensierire Rafaila con un tiro di Achour dalla distanza, poco preciso. Al 13' azione personale di Trepy che calcia col mancino, murato dalla difesa leccese. Al 21' il match si sblocca: dentro l'area isolana, Daka riesce a servire Kovac che sigla il vantaggio. Al 30' Addo per Daka che va alla conclusione e firma il 2-0. Al 39' Delle Monache con una doppia finta manda in bambola il reparto difensivo del Cagliari, trovando lo spazio per calciare e mettendo la firma sulla terza marcatura per il Lecce.

Nella ripresa i pugliesi addormentano un po' il gioco. I rossoblù si fanno vedere al 56' con Soldati che serve Grandu in profondità, il numero 16 crossa per Vinciguerra che spizza il pallone, il tentativo è debole e Rafaila blocca facile. L'unico brivido in pieno recupero, al 92', con Vinciguerra che cerca la conclusione a porta vuota, ma un difensore gli nega la rete della bandiera.



RIPRODUZIONE RISERVATA