Il Cagliari Primavera si prepara alla prossima stagione 

È arrivata ieri ad Isili la squadra della Primavera del Cagliari per la tradizionale fase del ritiro estivo, in programma fino al 25 luglio. Quarto anno consecutivo per il team che ha scelto questo lembo di entroterra sardo per una settimana di preparazione estiva in vista del nuovo campionato. A disposizione dei giocatori tutti gli impianti sportivi presenti in particolare uno dei campi in erba più in salute di tutta l’isola, grazie alla cura e alla dedizione che viene riservata dal personale della Polisportiva che si occupa della gestione dello Stadio Ottavio Corda.

Inoltre giocatori, allenatori, equipe medica e accompagnatori, potranno usufruire della piscina all’aperto, dove già negli anni passati, hanno svolto delle sedute specifiche di allenamento. La presenza della seconda squadra più importante della società rossoblu, ad Isili nasce da tante interlocuzioni avute negli anni passati, tra la dirigenza del Cagliari e quella della società sportiva e con l’amministrazione comunale che ha accolto sempre con tanto entusiasmo questa presenza mettendo a disposizione tutte le risorse per rendere questo soggiorno unico.

«Quanto facciamo», ha detto il presidente della Polisportiva, Mario Luigi Casu, «è frutto di un lavoro d’insieme, noi come società ci mettiamo a disposizione con uomini e mezzi». La squadra usufruirà del supporto dei tecnici della Polisportiva per immergersi anche nelle acque del Lago di San Sebastiano. Il paese ogni anno si organizza per confermare lo spirito di accoglienza e di apertura nei confronti di queste iniziative di carattere sportivo. «Siamo entusiasti di ricevere la squadra», ha detto il primo cittadino Luca Pilia. «La loro presenza sta diventando una costante, se scelgono noi vuol dire che stiamo lavorando bene, l’accoglienza di questi eventi sportivi è un modo per creare sviluppo e ricchezza nel territorio».

“Isili terra di sport”, recita il motto del paese e le continue iniziative che caratterizzano soprattutto l’estate del paese, riaffermano come il lavoro di amministrazione e associazioni sportive si muova in quella direzione. Per l’ultima giornata di permanenza ad Isili è prevista la tradizionale amichevole aperta a tutti, con una rappresentanza di giocatori di tutto il territorio ed in particolare degli atleti che militano nell’Isili.

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