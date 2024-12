Il Cagliari Primavera pareggia con la Sampdoria 

Cagliari 1

Sampdoria 1

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev; Grandu, Franke, Cogoni, Marini (1’ st Arba); Balde (26’ st Achour), Liteta, Malfitano (11’ st Nunn); Sulev (11’ st Simonetta); Bolzan (31’ st Trepy), Vinciguerra. In panchina Auseklis, Collu, Soldati, Prettenhoffer, Costa. Allenatore Pisacane.

Sampdoria (3-4-2-1) : Scardigno; Zeqiraj, D’Amore, Papasergio (12’ st Sava); Ovalle, Casalino, Valisena (24’ st Patrignani), Gomes (12’ st Malanca); Forte (24’ st Chilafi), Ntanda (34’ st Diagne); Bacic. In panchina Ceppi, Quochi, Giolfo, Bjorkman. Allenatore Benedetto.

Arbitro : Frasynyak di Gallarate.

Reti : 28’ pt Sulev, 4’ st Forte.

Note : ammoniti Malfitano, D'Amore. Recupero 2’ pt e 5’ st.

Pareggio al CRAI Sport Center per il Cagliari Primavera che, con i pari età della Sampdoria, impatta 1-1 e nel corso del riscaldamento si è ritrovato orfano di Marcolini vittima di un problema muscolare.

La gara si infiamma già al 9’ con Cogoni impegnato a proteggere la porta con un intervento sulla linea. Al 21’ Gomes, dopo un’imprecisione di Marini, prova a impensierire lliev che respinge la conclusione. Un minuto più tardi Vinciguerra subisce un contatto in area e chiede il rigore, ma per l’arbitro Frasynyak non c’è fallo. Al 28’ punizione perfetta di Sulev sotto l’incrocio che trova il vantaggio per i padroni di casa. Al 32’ Vinciguerra cerca il raddoppio ma il capitano non è preciso.

Nella ripresa i blucerchiati pareggiano al 49’: cross basso di Bacic per Forte che insacca. Risposta dei cagliaritani con Arba, pescato da Bolzan, che sfiora la marcatura. Al 62’ Cogoni tocca involontariamente il pallone col braccio e questa volta il direttore di gara indica il dischetto: calcia Zeqiraj ma un grandissimo lliev neutralizza il penalty. Al 76’ è ancora Arba a far paura, Scardigno è attento e chiude la saracinesca. L’ultimo vero brivido della partita arriva al 78’ con Simonetta che trova lo spazio per servire Achour, ma il tiro va fuori.

