Il Cagliari Primavera oggi sfida il Torino 

Il Cagliari Primavera sfida oggi alle 15 a Orbassano il Torino di Giuseppe Scurto. I rossoblù mirano a rimanere incollati al treno playoff. Non sarà facile, il Toro sta attraversando un buon momento e punta, proprio come il Cagliari, a ritagliarsi un posto tra le prime sei. I piemontesi, fermi a quota 19 (+1 dal Cagliari), hanno ottenuto in settimana il pass per i quarti di Coppa Italia e nelle ultime due uscite in campionato hanno raccolto 4 punti.

Pareggio beffa

La vittoria svanita al 96’ contro l’Empoli, nell’ultimo turno, ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Nonostante questo, il gruppo in settimana ha lavorato serenamente in vista dell’impegno contro i granata. Anche perché c’è la consapevolezza di aver disputato un’ottima gara contro i toscani. Il Cagliari, alla fine, paga per una disattenzione difensiva commessa nel finale. Ma gli errori, come rimarcato dal tecnico Pisacane, sono inevitabili e necessari nel percorso di crescita. Ciò che più conta per l’allenatore è l’atteggiamento con il quale si scende in campo. E questo Cagliari, a parte qualche uscita a vuoto fisiologica, sta dimostrando di avere carattere e di sapersi risollevare nei momenti di difficoltà.

Formazione anti-Toro

Pisacane sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici titolare visto contro l'Empoli. Pochi dubbi sul modulo (4-3-1-2), sul portiere (Iliev) e sulla linea difensiva composta da Idrissi, Catena, Cogoni, e Arba. È probabile che Malfitano parta dal 1' e che venga affiancato da Marcolini e Sulev, con Carboni sulla trequarti. In attacco, i favoriti sembrano essere Vinciguerra e Konate.

