Il Cagliari prima sbanda e poi rimonta  Alla Domus solo un punto contro il Verona 

Cagliari 1

Verona 1

Cagliari (4-4-2) : Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello (37' st Azzi); Nandez (27' st Oristanio), Makoumbou (27' st Prati), Deiola (27' st Sulemana), Luvumbo; Lapadula, Shomurodov (1' st Viola). In panchina Aresti, Radunovic, Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert, Jankto, Gaetano, Kingstone. Allenatore Ranieri.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin (40' st Swiderski), Folorunsho, Mitrovic (1' st Lazovic); Bonazzoli (20' st Suslov). In panchina Chiesa, Perilli, Henry, Centonze, Vinagre, Silva, Charlys, Coppola, Cisse. Allenatore Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso).

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : nel pt 30' Bonazzoli; nel st 29' Sulemana.

Note : ammoniti Duda, Magnani. Spettatori 16.285 (sold out nei settori ordinari), incasso 340.841 euro. Angoli 7-2 per il Cagliari. Recupero 2' e 6'.

Un passo indietro nella corsa salvezza o salviamo la reazione della squadra di Ranieri nella seconda parte? Analizzando il pari di ieri col Verona a casa dei rossoblù (che bello il tifo di tutto lo stadio), hai davanti lo stesso bicchiere, pieno a metà, e ti chiedi se quel primo tempo abbia ancora mostrato i limiti di questa squadra – bicchiere mezzo vuoto – oppure la seconda parte, con una squadra nuova per metà, rappresenti la vera forza di questo Cagliari, il gruppo che capisce di essere sul cornicione e tira fuori gli artigli (bicchiere mezzo pieno) per aggrapparsi alla Serie A. Una diretta concorrente, il Verona, ha fatto quello che voleva per almeno 45 minuti, andando in vantaggio dopo mezz’ora e restandoci fino alla mezz’ora della ripresa.

Ranieri sceglie il solito 4-4-2, torna Mina vicino a Dossena, Zappa e Augello sulle fasce, in mezzo sono tre… e mezzo, perché Luvumbo è più offensivo rispetto a Nandez, Deiola e Makoumbou. Davanti Lapadula e Shomurodov, per quello che è stato il Cagliari inizialmente più offensivo della gestione Ranieri. Gara aperta, Mina e Folorunsho vengono alle mani subito ma è il benvenuto che concede il colombiano all’attaccante di turno. Al 13’ Luvumbo va a terra in area, lo spingono ma per Doveri è tutto ok, poco dopo Nandez fugge sulla destra e mette dentro un bel rasoterra, Lapadula la sbuccia. Dal 17’ in poi solo Verona, il blackout del Cagliari fa paura perché la squadra di Baroni arriva davanti a Scuffet con facilità fino a trovare il varco giusto: 30’, Noslin inventa un cross accarezzato da destra, da centroarea di tacco Bonazzoli precede Dossena e batte Scuffet. Nove minuti dopo Folorunsho scappa a Mina, si presenta davanti a Scuffet che lo ipnotizza, per fortuna. Nel finale di primo tempo, il Cagliari si ricorda di poter giocare a sinistra, azione in linea Augello-Luvumbo, il suo cross però non sortisce effetti.

La ripresa

C’è Viola per Shomurodov, il Cagliari sembra pimpante con un trequartista intelligente come il laureato, ma al 4’ un pasticcio di Zappa consegna palla ai gialloblù, che in contropiede raddoppiano col neo entrato Lazovic. Gol annullato per fuorigioco, si ricomincia. La gara procede a strappi, il Cagliari ha più cuore in questa fase ma fa tanta confusione. La consegna di sfruttare Luvumbo a sinistra viene rispettata, lui quando parte può far male ma il gol non arriva. Al 7’ lo atterrano (maglia tirata) ma l’arbitro non decide, al 14’ palla gol di Viola per Zappa, che non la stoppa e l’occasione sfuma. Al 27’ la rivoluzione ranieriana: fuori il centrocampo (Nandez, Makoumbou e Deiola), dentro Sulemana, Oristanio e Prati. Due minuti e Sulemana, ex del Verona, raccoglie ai 16 metri una palla vagante e supera Montipò. Delirio, lo stadio spinge perché la sfida cambi padrone, ma anche il Verona (37’) sa pungere in contropiede. Al 44’ Luvumbo in corsa prova con un colpo da calcetto a sorprendere Montipò (paratissima), finisce uno a uno ed è giusto così.

RIPRODUZIONE RISERVATA