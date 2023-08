Il Cagliari prepara i piani B 

Il ritiro in Val d'Aosta si avvicina alla conclusione e Ranieri continua ad aspettare il difensore centrale d'esperienza e la punta da inserire per completare un organico che anche ieri, contro il Como, ha evidenziato le sue lacune soprattutto nel reparto offensivo.

Ciao Mina

Per la difesa, la rosa dei papabili perde uno dei petali, di certo quello più affascinante anche se improbabile. Il colombiano Yerri Mina, svincolatosi dall'Everton dopo cinque stagioni, oggi dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare con la Fiorentina. Il giocatore, quindi, sbarcherà in Italia, ma lo farà con la squadra viola, con cui giocherà la Conference League. Il Cagliari continua a lavorare per definire l'accordo con José Palomino, che resta la prima scelta. Come si ripete da giorni, il club rossoblù ha già il via libera dell'Atalanta per l'acquisto a titolo definitivo e anche il giocatore avrebbe accettato il contratto biennale propostogli. Ma Palomino continua a essere ancora solo un obiettivo e non un giocatore di Ranieri. Anche per questo, il ds Bonato tiene aperto il canale col Montpellier per l'esperto Mamadou Sakho, classe '90, mancino e col contratto in scadenza tra un anno.

Pista croata

Manca il centrale d'esperienza, ma manca soprattutto una punta d'area che possa affiancarsi a Pavoletti e renda meno ansiosa l'attesa per il recupero di Lapadula. Il Cagliari continua a valutare l'ipotesi Colombo, che arriverebbe in prestito dal Milan, anche se i rossoneri vorrebbero garanzie sul minutaggio per il giovane attaccante. Ecco perché pure in questo caso non si esclude la pista estera e il ds Bonato starebbe valutando una vecchia conoscenza del calcio italiano, il croato Bruno Petkovic, attualmente alla Dinamo Zagabria. Per lui 42 presenze nel massimo campionato italiano e nessuna rete tra Catania, Bologna e Verona. Poi il ritorno a casa, alla Dinamo, dove in cinque stagioni ha segnato, nelle varie competizioni, 65 reti in 210 presenze. La Dinamo avrebbe chiesto 5 milioni, ma il Cagliari prova a sfruttare la situazione contrattuale del giocatore, che andrà via a parametro zero tra un anno.

Le uscite

Il Cagliari continua a cercare una sistemazione a Pereiro. Tramontata l'ipotesi Vasco da Gama, visto che il mercato brasiliano si è chiuso ieri senza fumata bianca, ora il ds Bonato spera di poter sistemare l'uruguaiano, considerato ormai fuori dai piani di Ranieri, magari nel campionato arabo. Per la difesa, Goldaniga rimarrà fino all'arrivo del centrale (Palomino o Sakho), mentre per Capradossi potrebbe esserci un ritorno allo Spezia, dove ha già giocato nel triennio 2018-2021, con 55 presenze e una promozione dalla B alla A. In uscita anche Desogus, che però Ranieri vorrebbe prima vedere in azione. Infine, il destino di Lella e Kourfalidis è legato al possibile arrivo dalla Spal di Prati.

