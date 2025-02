Il Cagliari preme su Johnsen 

Ultimi due giorni di un mercato fin qui per il Cagliari in forte passivo. Un arrivo, quello di Elia Caprile, e ben quattro partenze. L’ultima, quella di Gianluca Lapadula (che ieri ha subito esordito con lo Spezia), fondamentale per fare spazio all’acquisto di almeno un giocatore offensivo, anche se Nicola, probabilmente, si aspetta almeno due volti nuovi per il reparto offensivo. Il ds Bonato ha provato la doppietta norvegese, ma al momento sembra possibile solo l’arrivo di Dennis Johnsen, mentre è sfumata l’idea Lasse Nordås.

Lampo biancorosso

Il Cagliari ha provato a portare in Italia il giovane centravanti del Tromsø Nordås, classe 2002, quasi due metri d’altezza, centravanti della Nazionale norvegese Under 21. Dopo averlo visionato nella passata stagione, il club rossoblù era pronto a investire circa 2 milioni per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Quando l’affare sembrava possibile, ieri è arrivata la fumata nera con il Tromsø che dal ritiro in Spagna (la Eliteserien norvegese inizierà dopo la sosta invernale) annunciava: «Il Tromsø è d’accordo con un club per il trasferimento di Lasse Nordås. Questo è uno dei trasferimenti più grandi nella storia del club. Il giocatore ha lasciato il ritiro». Il mistero sul club acquirente è durato poche ore, con il Luton Town, formazione di bassa classifica nella Championship inglese (la nostra Serie B) che avrebbe messo sul piatto 35 milioni di corone norvegesi (circa 3,5 milioni di euro) con un contratto per Nordǻs fino al 30 giugno 2029. Offerta che il Cagliari non ha potuto pareggiare lasciando via libera agli inglesi, anche se al momento mancano le firme per rendere ufficiale l’affare.

Braccio di ferro

Da un norvegese a un altro, perché il club rossoblù non molla la presa su Johnsen. Che, però, è stato convocato da Stroppa per la partita di questo pomeriggio della Cremonese a Salerno. A conferma che la trattativa è tutt’altro che alle fasi finali. Il Cagliari oggi proverà a rilanciare, portando l’offerta per l’esterno offensivo a circa 2 milioni, anche in questo caso con un prestito e l’obbligo di riscatto in caso di promozione.

Altre piste

Domani a mezzanotte chiuderà il mercato e il Cagliari cercherà di portare a casa Johnsen e magari una prima punta che possa affiancare o far rifiatare Piccoli. Resta viva l’ipotesi Dessers, anche se le richieste dei Rangers restano troppo alte. Infine, il Cagliari avrebbe rispedito al mittente le proposte del Lecce per Augello, che ora potrebbe rinnovare il contratto in scadenza.

