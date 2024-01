Il Cagliari Prati-dipendente 

Non si allena regolarmente da tre settimane per un problema muscolare, ha spiegato Ranieri subito dopo il match con il Torino. Per questo ha provato a farlo riposare, l’altro ieri, approfittando dello stato di grazia di Sulemana (il cui contributo era stato prezioso, tra l’altro, nella gara d’andata). Prati, però, non ha avuto nemmeno il tempo di riscaldarsi in panchina. L’infortunio del ghanese dopo soli undici minuti lo ha rimesso in gioco in tempo reale, praticamente. L’uomo giusto al momento giusto ma al posto sbagliato, forse, in coppia con Makoumbou, sino al cambio di modulo. Nella ripresa, con il centrocampo a tre e due scudieri ai fianchi, il ventenne talento romagnolo ha preso possesso del match e per mano la squadra nel tentativo (andato a vuoto, purtroppo) di rimonta. «Sia lui che Viola sono entrati alla grande», ha tenuto a precisare lo stesso allenatore rossoblù. Col goniometro dell’ex Spal il Cagliari ha trovato un equilibrio ormai e sembra quasi non poterne più fare a meno. La sconfitta macchia - inevitabilmente - anche la prestazione personale contro i granata. Ma all’orizzonte c’è la sfida con la Roma del “maestro” De Rossi. E quale occasione di riscatto migliore.

Professione regista

C’è anche quando non si vede, Matteo Prati. Spavaldo e arrogante quanto serve in fase di non possesso, lungimirante e chirurgico quando poi è il momento di imbastire la manovra e affondare il colpo. Lui detta i tempi, e non solo. «Capisce come e dove il compagno si smarca prima ancora che questo avvenga», dice di lui Raneiri che in estate si era esposto pubblicamente più volte per convincerlo ad accettare la proposta di Giulini e bruciare così la concorrenza. Da quando è entrato, non è più uscito. Con un rendimento prezioso e costante nonostante la giovane età. A Frosinone il primo vero passaggio a vuoto, complice - evidentemente - uno stato di salute precario. Cinque giorni dopo gli straordinari col Toro alla Domus nel giorno di Gigi Riva danno ulteriore valore alla sua prova, caparbia e illuminante allo stesso tempo. Ha tentato anche la conclusione in porta dalla distanza. Tutto questo non è bastato per incidere sul match.

Esame di maturità

Ora testa alla Roma, prossimo avversario dei rossoblù, e il fatto che la partita dell’Olimpico si giochi di lunedì può agevolare il recupero di Prati. Per lui non sarà una serata come le altre. Il centrocampista di Ravenna non ha mai nascosto la stima (incondizionata) nei confronti del nuovo tecnico giallorosso che lo ha valorizzato e aiutato a sbocciare in B alla Spal, la passata stagione. «Ho scelto la maglia numero 16 innanzitutto per Daniele De Rossi, se sono arrivato qui a Cagliari in Serie A lo devo anche a lui. Lo ringrazio, abbiamo un bellissimo rapporto», ha svelato il giorno dell’esordio nella massima serie, in casa contro l’Udinese. Ora, però, l’allievo vuole dimostrare al maestro di essere all’altezza del calcio che conta e di poter reggere il peso di quel 16 anche nel suo regno. Quasi un esame di maturità. O un esame salvezza. Non cambia poi tanto.

