Il Cagliari piomba su Albion Rrahmani 

È il giorno di Alessandro Romano. Il talento svizzero classe 2006, acquistato dalla Roma, ha già svolto (e superato) le visite mediche sabato a Villa Stuart e oggi firmerà il contratto che lo legherà al Cagliari sino al 2032 (in prestito la prima stagione, a titolo definitivo poi le successive cinque quando scatterà l’obbligo di riscatto). Arriverà nell’Isola direttamente a luglio in occasione del raduno ad Asseminello per il pre-ritiro. Un altro tassello nel cuore del campo, dunque, dopo Demi Akarakiri, aspettando il via libera del Pisa per Michel Aebischer (ancora balla un milione e mezzo circa tra richiesta e offerta) e la quadra con l’Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano (l’accordo è ancora lontano ma la trattativa è destinata a chiudersi prima o poi).

Intanto, le attenzioni rossoblù si focalizzano sul reparto più avanzato dove è in atto una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel cuore dell’attacco tra l’addio di Leonardo Pavoletti dopo nove stagioni, il ritorno in Turchia di Semih Kiliçsoy, il contratto di Andrea Belotti in scadenza domani e le valutazioni su Gennaro Borrelli che ha tante richieste in B. Al momento, l’unica certezza è - paradossalmente - il più giovane della compagnia, il 19enne senegalese Paul Mendy. Ma qualcosa inizia a muoversi anche là davanti. Il maliano El Bilal Touré rientrato a Bergamo dopo i cinque mesi in Turchia col Besiktas resta un’opportunità, a prescindere da Gaetano. Il kosovaro Albion Rrahmani, invece, il vero grande obiettivo.

Oggetto dei desideri

Sotto traccia, ma non troppo. Il Cagliari è già andato oltre un primo sondaggio sia con lo Sparta Praga sia con l’entourage di Rrahmani, che nell’ultima stagione ha giocato in tutto 49 partite segnando 16 reti tra campionato, coppe nazionali e Conference League. Punto fermo da anni della nazionale kosovara, il 31 agosto spegnerà 26 candeline. Oggetto dei desideri di parecchie squadre in Europa, in Italia il Venezia gli ha messo gli occhi addosso da tempo. Il Cagliari, tuttavia, sembra avere una corsia preferenziale e in questi giorni il ds Pietro Accardi è al lavoro per formalizzare la proposta allo Sparta Praga. Ballano tra gli 8 e i 9 milioni, compreso l’eventuale prestito iniziale con il riscatto poi a fine stagione. Sia il presidente Tommaso Giulini sia l’allenatore Fabio Pisacane sono rimasti da subito folgorati dalla possente punta kosovara (sfiora il metro e novanta di altezza) bravo con entrambi i piedi e dominante nel gioco aereo.

La pista maliana

Nel frattempo, restano al vaglio altre soluzioni, su tutte El Bilal Touré, che ha, però, una valutazione superiore e che l’Atalanta vorrebbe inserire nell’affare Gaetano. Il Cagliari, infatti, preferirebbe slegarlo dalla cessione del regista napoletano e prendersi magari il sicuro con un’opzione per il riscatto per poterlo cosi valutare nel corso della stagione considerata la portata dell’investimento. Classe 2001, il maliano è in cerca di riscatto dopo due annate non proprio esaltanti. Al limite dell’anonimato allo Stoccarda la prima solo in parte riscattata nella seconda al Besiktas.

Freccia a destra

Rrahmani o Touré, questa settimana porterà consiglio. Prende sempre più forma, intanto, il ritorno di Gaetano Oristanio che, a sua volta, non è riuscito a dare la spallata col Parma. Curiosamente, l’unico gol lo ha realizzato contro il Cagliari. Da domani rientra ufficialmente al Venezia per fine prestito. Nemmeno il tempo di disfare la valigia? Già lo attendono in Sardegna per la seconda sfida in rossoblù.

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