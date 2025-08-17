IL CAGLIARI PERDE MA PUò FESTEGGIARE 

Iglesias. La doppia sconfitta (5-7 e 6-10) incassata tra sabato e ieri a Iglesias per mano dei Buttrio è stata indolore per il Cagliari Baseball. I rossoblù, impegnati nella Poule Salvezza, sono certi di restare in della Serie A, visto l’annunciato ritiro dei Red Sox Paternò.La situazione è un po’ atipica, poiché la riforma dei campionati dividerà comunque la attuale Serie A unica in A Gold e A Silver, con le squadre nella “serie argento”, Cagliari incluso, che giocheranno una sorta di A2 mentre quelle della “A d’oro” si contenderanno lo scudetto. «Il campionato si può considerare finito e stiamo impiegando le ultime gare della stagione per far crescere gli under», ha spiegato il manager cagliaritano Walter Angioi. «Abbiamo messo in campo molti 2008 e 2009, vogliamo costruire la squadra per la prossima stagione con l’intento di restare in A Silver. Ci saranno alcuni uomini di esperienza come Gabriele Ebau, José Pablo Cuesta e Livan Delgado, e molti giovani, tra cui il talentuoso Edoardo Angioni, che compirà 15 anni e potrà finalmente giocare in A”.

