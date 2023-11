Il Cagliari perde ma la Juve trema 

Battuto dalla Juventus per 2-1, il Cagliari interrompe la serie di risultati positivi, ma non di buone prestazioni. A Torino i rossoblù subiscono due reti (contestata la seconda) poi nel finale mettono in difficoltà la provvisoria capolista della Serie A. Dossena segna di testa ( foto ), poi colpisce il palo. Nel finale Ranieri rischia tutto schierando contemporaneamente gli attaccanti Lapadula, Shomurodov, Oristanio e Pavoletti ma il pareggio non arriva e Allegri può archiviare l’ennesima vittoria di “corto muso”, come ama definirle.

