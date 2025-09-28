VaiOnline
Calcio
29 settembre 2025 alle 01:21

Il Cagliari perde Belotti per sei-sette mesi 

Oltre al danno la mazzata per il Cagliari e per Andrea Belotti che dovrà star fermo sei-sette mesi nella migliore delle ipotesi, dopo l’infortunio (nella foto di Fabio Murru mentre lascia il campo) di sabato sera alla Unipol Domus nella gara con l’Inter, poco prima dell’intervallo. Gli esami ai quali si è sottoposto ieri mattina il 31enne attaccante lombardo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Peggio non poteva andare, insomma. Intanto, la squadra prova a rialzare la testa dopo il ko con i nerazzuri: domenica nuova sfida a Udine.

alle pagine 26, 27

