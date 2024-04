Il Cagliari ormai padrone del suo destino 

I successi di Empoli, Verona e Lecce riportano il Cagliari sulla terra. Cambiano gli equilibri e le gerarchie ma non gli scenari nella lotta per non retrocedere. La squadra rossoblù esce addirittura rafforzata dalla trentatreesima giornata conservando il +4 di vantaggio sul terzultimo posto con una gara in meno da giocare (in tutto cinque) e - presumibilmente - anche una concorrente in meno, il Sassuolo, che perdendo in casa, e male pure, uno scontro diretto decisivo con i pugliesi di Gotti, sembra aver dato un segnale di resa. E la quota salvezza che in tanti, Ranieri in primis, ipotizzavano tra i 36 e i 37 punti, continuando di questo passo, potrebbe non andare oltre i 36, assestarsi addirittura ai 35. A Nandez e compagni basterebbero così una vittoria più uno o due pareggi per stappare lo spumante.

La situazione

Il basso si muove, amava dire in questi casi il compianto ex allenatore rossoblù Giorgi. Come non aveva mai fatto dall’inizio della stagione. Il campionato sembra essersi improvvisamente livellato in campo complici gli stimoli accelerati di chi gioca per la sopravvivenza e una classifica, allo stesso tempo, più o meno stabilizzata dal centro in su. Il fatto che lo scudetto sia già dell’Inter poi non aiuta a tenere alta la tensione sino al termine e l’allargamento a cinque squadre italiane nella prossima Champions ha contribuito - probabilmente, inconsciamente - a rasserenare gli animi. Nel basso più basso, tuttavia, stanno venendo fuori i reali valori con le ultime che continuano a perdere terreno dal gruppo. Soprattutto la Salernitana, virtualmente in B da un pezzo. Ma anche il Sassuolo, che non sembra avere più le forze – né tecniche, né mentali – per rialzarsi. Spera ancora il Frosinone che, però, non vince da dodici partite e dovrebbe farlo almeno tre volte nelle prossime cinque per coinvolgere i rossoblù. In bilico poi l’Udinese, che deve, però, recuperare gli ultimi 25 minuti contro la Roma (ripartendo dall’1-1). E all’ultima giornata ci sarà proprio Frosinone-Udinese. Nemmeno Hitchcock avrebbe potuto scrivere un finale così diabolico.

Scenari

Il crollo del Sassuolo agevola indubbiamente il Cagliari anche in vista dello scontro diretto in programma alla penultima giornata. Per quanto l’obiettivo fosse già quello di arrivare a Reggio Emilia con la salvezza in tasca. Considerato il modo in cui i rossoblù hanno superato il trittico di fuoco appena passato, questo che verrà con Genoa, Lecce e Milan sembra quasi una passeggiata. Non lo sarà, chiaramente. Ma può bastare per chiudere la pratica. Dopo il Sassuolo c’è, eventualmente, l’ultima gara alla Domus contro la Fiorentina che, a quel punto, potrebbe non avere più nulla da chiedere al campionato ed essere proiettata, tra l’altro, alla finale di Conference League se dovesse eliminare il Brugge in semifinale. Insomma, il mare è mosso, ma il tragitto è segnato per il Cagliari che inizia a intravedere la riva grazie ai sei punti conquistati nelle ultime quattro partite. E oltre ad avere un cospicuo vantaggio, un calendario sulla carta più abbordabile e la mentalità giusta, ha probabilmente un organico più forte e completo rispetto alle dirette concorrenti. Non può, però, permettersi di mollare la presa.

RIPRODUZIONE RISERVATA