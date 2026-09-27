Il Cagliari non si sblocca e resta a zero 

Ancora una sconfitta per il Cagliari, che nella terza giornata di campionato incassa il terzo ko su tre e resta ancora a quota 0 punti. Le rossoblù sono state battute per 4-0 al PalaRoma dal Tiki Taka Adriatica, al termine di una gara in cui la formazione di coach Moreno Giorgi ha provato a rimanere in partita, senza però riuscire a trovare la via del gol.

Nel finale di tempo

Per buona parte del primo tempo sono le padrone di casa a gestire il possesso, mentre il Cagliari prova a sfruttare gli errori avversari in fase di impostazione per ripartire. La più grande occasione capita sui piedi di Virdis, che vede la porta sguarnita e da centrocampo tenta il colpo della domenica: la conclusione supera il portiere ma si stampa sul palo, lasciando il risultato sullo 0-0.

A 4 minuti dall’intervallo arriva il vantaggio del Tiki Taka. Il Cagliari difende bene l’azione delle padrone di casa, ma non riesce a liberare definitivamente l’area. Il pallone resta giocabile e Bettioli lascia partire una conclusione potentissima che si insacca nell’angolo basso. La reazione delle rossoblù è immediata e Foti va vicina al pareggio colpendo a sua volta il palo. Il Cagliari continua a cercare una risposta, ma proprio a poco più di un minuto dalla sirena arriva il raddoppio di De Siena, una doccia fredda per le rossoblù che stavano provando a rimettere in equilibrio la sfida.

La ripresa

Nella ripresa il Cagliari rientra in campo con l’intenzione di riaprire la partita. Le rossoblù costruiscono alcune azioni e provano a trovare lo spazio per accorciare le distanze, ma manca ancora una volta la precisione nell’ultimo passaggio e nella conclusione. Anche la fase difensiva inizialmente regge, ma al 6’ il Tiki Taka trova il tris, sfruttando bene il power play e aumentando ulteriormente il margine con Sant’Anna.

Giorgi prova allora a giocarsi la carta del portiere di movimento. I minuti però scorrono senza che le rossoblù riescano a trovare il gol. Al 13’ arriva anche la quarta rete del Tiki Taka con Coppari, che chiude definitivamente i giochi e consegna alle padrone di casa il successo.

Stop per la sosta

Nonostante il risultato, il Cagliari ha provato a reagire nei momenti più difficili, pagando però a caro prezzo gli episodi e la difficoltà nel concretizzare le occasioni create. Ora servirà una svolta per invertire la rotta. Il prossimo appuntamento sarà domenica 18 ottobre al PalaConi, dove il Cagliari affronterà la Women Roma.

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