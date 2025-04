Il Cagliari non punge, l’Inter vola 

Inter 3

Cagliari 1

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski (22' st Bastoni), Frattesi, Çalhanoğlu (39' st Asllani), Barella, Dimarco (15' st Darmian); Lautaro Martínez (22' st M. Thuram), Arnautović (14' st Correa). In panchina Di Gennaro, J. Martínez, Acerbi, Mkhitaryan, Pavard, Berenbruch, Cocchi, Taremi. Allenatore Inzaghi.

Cagliari (4-5-1) : Caprile; Zappa (28' st Obert), Mina, Palomino, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou (17' st Marin), Deiola (28' st Gaetano), Coman (17' st Luvumbo); Piccoli (37' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Sherri, Luperto, Viola, Prati, Jankto, Kingstone, Felici. Allenatore Nicola.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel primo tempo 13' Arnautović, 26' Lautaro Martínez, nella ripresa 3' Piccoli, 10' Bisseck.

Note: ammonito Deiola. Angoli 5-6. Recupero 2' pt-4' st.

Una serata di gala, aspettando lo show della Champions. L’Inter viene celebrata dal suo pubblico, il Cagliari – con la speciale maglia rossa che ricorda il legame con Provincia cinese del Fujian – raccoglie solo le briciole della sfida, prova a reagire nel secondo tempo ma torna a casa a mani vuote. La squadra di Inzaghi è una fabbrica di gioco ad alta intensità, un livello di palleggio che sembra ancora migliore di quello già strepitoso delle ultime stagioni. E con un Barella che gioca in punta di piedi dispensando calcio da copertina. Due a zero nel primo tempo, gara riaperta da Piccoli, poi solo Inter o quasi.

Nicola lascia a terra Luperto – è la prima volta – forse perché in diffida e sistema Palomino a sinistra, con Zappa a destra e Mina centrale. Coman a sinistra nei cinque in mezzo, Piccoli guida la carica e Makoumbou detta i tempi. L’Inter ha una difesa nuova ma anche se non è lo squadrone di Champions, resta una corazzata. Martinez è chirurgico, sono 11 gol contro il Cagliari, una specie di killer con numero 10.

Otto minuti e la prima falla nella difesa di Nicola consente a Martinez di provarci, pericolo sventato. Rispostina del Cagliari con Augello, molto attivo a sinistra, il cross è perfetto ma de Vrij la prende di testa. Minuto 13’, il gol del vantaggio: palla alta di Barella apparentemente da gestire, il rimbalzo in area inganna Mina e Palomino, si infila Arnautovic e la scaglia sotto la traversa. Inter in controllo, lo stadio è una torcida, Augello al 22’ prova a sorprendere Sommer con un rasoterra. Preludio alla colossale occasione di Piccoli: l’Inter perde palla in attacco a sinistra, il lancio di Zappa trova l’attaccante rossoblù con una metà campo sguarnita e de Vrij che non lo può acchiappare, piomba in area e centra Sommer che finta l’uscita e lo inganna. Un minuto e l’Inter ripassa: l’assist di Arnautovic è irreale, Palomino perde Martinez che con un tocco supera Caprile, incertissimo: 2-0. Il Cagliari supera a fatica la metà campo, il “torello” dei nerazzurri è una recita fra gli applausi, al 39’ un cross di Augello non trova la testa di Mina.

La ripresa

I rossoblù iniziano bene e al 3’ la riaprono: il cross di Augello da sinistra è trasformato da Piccoli, di testa, nella rete del 2-1. L’Inter si riorganizza, Dimarco prova a sorprendere Caprile al volo su palla telecomandata di Barella, parata. E all’11’ arriva il gol numero 3 dei primi in classifica: corner da sinistra, Dimarco trova la testa di Bisseck che sovrasta Mina. Partita in freezer, Inzaghi sceglie Correa e Darmian (per Arnautovic e Dimarco), Nicola toglie Coman e Makoumbou per Luvumbo e Marin, poi la standing ovation per Martinez (c’è Thuram), fuori anche Zalewski (Bastoni), sono cambi da urlo. Dentro anche Obert (Zappa) e Gaetano (per Deiola, salterà la Fiorentina), spazio nel finale a Pavoletti (per Piccoli), negli ultimi 15’ Marin e soprattutto Luvumbo rianimano una sfida chiusa, Zito a destra è quasi immarcabile, una sua invenzione consente a Piccoli (33’) di battere a rete ma de Vrij è miracoloso. Era giusto provarci, ma l’Inter è sembrata imbattibile.

