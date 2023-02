Il Cagliari non perde di vista l’obiettivo 

Il Cagliari torna nell’Isola imbattuto dopo due gare insidiose. E già questa è una buona notizia visti i precedenti nel girone d’andata (aveva perso sia col Bari che col Venezia) e il bilancio fuori casa (soltanto Brescia e Cosenza hanno fatto peggio). Non ha subito reti, poi (altro motivo d’orgoglio). Questo con i lagunari è il settimo “clean sheet” stagionale, il quarto da quando è arrivato Ranieri che ha indubbiamente registrato la fase difensiva dando una solidità invidiabile e indissolubile alla squadra, nonostante i continui cambi di modulo e le difficoltà più estreme (anche l’altro ieri mancavano all’appello diverse pedine importanti). Un pareggio che consente, dunque, di tenere botta in classifica aspettando tempi migliori e non destabilizza a ridosso dello scontro diretto di mercoledì alla Domus contro il Genoa. Resta, tuttavia, il tabù trasferta, dove i rossoblù non vincono dal 10 settembre e che frena - sistematicamente - la rimonta in graduatoria. E se l’importante è non perdere - come tiene a precisare lo stesso tecnico di Testaccio - il tempo inizia a stringere insieme alle occasioni per recuperare terreno dal treno di testa. Il secondo posto dista di nuovo nove punti e l’ottavo nel quale si trova oggi il Cagliari non permetterebbe certo di affrontare i playoff nelle condizioni ideali. Insomma, bene, sì, dopo mezzo campionato al limite dell’imbarazzo, ma non benissimo, non ancora.

La difesa al potere

Certo fa strano vedere un Cagliari così stabile e impermeabile dopo che per mesi ha imbarcato acqua da tutte le parti. E gli stessi giocatori che commettevano, a turno, errori clamorosi e sembravano alcuni persino inadatti alla categoria, oggi fanno sì che la difesa rossoblù sia la terza del torneo con 27 reti subite. E sono loro il vero valore aggiunto della squadra. Il paradosso. O molto più semplicemente, un modo diverso di interpretare il calcio. Concretamente, senza fronzoli. Così Ranieri ha spazzato via la confusione e la depressione che si erano radicate in campo e dentro lo spogliatoio ridando certezze da cui ripartire. Senza fretta, con parsimonia. Del resto, ha costruito la maggior parte dei suoi successi con i piccoli passi per poi uscire alla distanza.

È l’ora della svolta

Ed è proprio questo il momento di accelerare. Mancano dodici partite alla fine e già le prossime tre - contro Genoa, Brescia e Ascoli - saranno fondamentali considerato che le sei successive saranno tutte scontri diretti. Quella di mercoledì sera con il Grifone è probabilmente l’ultima chiamata per la promozione diretta: solo una vittoria può alimentare la speranza. Anche se in questo momento il Cagliari, più realisticamente, ha bisogno di rafforzare e migliorare la posizione nella griglia dei playoff. E per farlo, oltre a difendere bene, deve ricominciare a segnare. Il ritorno di Lapadula dalla squalifica e quello di Pavoletti dall’infortunio (anche se solo per una manciata di minuti) rassicurano in tal senso. Così come la prestazione di Luvumbo al “Penzo”, soprattutto quando ha giocato nel cuore dell’attacco. Più armi e, di conseguenza, più soluzioni per sollevare l’asticella dalla trequarti di campo in su. Perché i pareggi aiutano a non perdere di vista l’obiettivo, ma per conquistarlo servono le vittorie. Una dietro l’altra.