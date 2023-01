il Cagliari nella testa di Ranieri  

«Datemi tempo», ha ripetuto più volte Claudio Ranieri durante la conferenza di presentazione, a chi gli chiedeva di quanto avesse bisogno per prendersi il Cagliari. Pur sapendo che il tempo, sempre lui, «stringe». Una prima settimana di studio, con Asseminello trasformato in un laboratorio, dove il tecnico di Testaccio, insieme al suo staff, ha messo sotto la lente d'ingrandimento la rosa a disposizione. Una rosa che avrà bisogno di rinforzi, ma che intanto dovrà preparare, da questo pomeriggio, la sfida di sabato alle 14, alla Domus, contro il Como. Una gara da vincere per sfruttare l'effetto-Ranieri, da trasformare in entusiasmo e punti, e per far partire l'operazione rimonta. Perché il nuovo padrone della panchina si è messo in testa un'idea meravigliosa, dare l'assalto alla zona promozione diretta. Ma per farlo, serve un filotto di vittorie. Da subito.

Questione di numeri

Ranieri aveva visto il Cagliari in tv, ma l'osservazione diretta vale molto di più. «Non ho moduli di riferimento», ha spiegato il tecnico, che per prima cosa vuol mettere ogni pedina al suo posto per ottenere il massimo, nel segno della semplicità. Partendo dai due attaccanti, Pavoletti e Lapadula, «due bocche da fuoco che in Serie B poche squadre hanno». E se un'altra certezza è la linea difensiva a quattro, resta da capire se in mezzo si andrà avanti con tre giocatori e un trequartista o se si punterà sul 4-4-2. Con conseguenti cambi di valutazioni sul mercato, visto che nel primo caso sarà fondamentale la ricerca di un play di ruolo, mentre nel secondo caso servirà un centrale con altre caratteristiche.

Dubbi e certezze

In difesa, Ranieri vuol dare fiducia al fresco sposo Radunovic tra i pali, ma dovrà subito sciogliere il nodo relativo alla coppia di centrali. Aspettando il rinforzo, il tecnico ha valutato l'ampia rosa. Liverani era partito da Altare-Goldaniga, per chiudere con Capradossi-Obert. Gerarchie ribaltate col Cosenza, dove al fianco del giovane slovacco (che Ranieri ha ritrovato cresciuto dopo averlo visto nella Primavera blucerchiata) Pisacane ha schierato, con risultati ottimi, Dossena. Ranieri vuole una linea difensiva granitica, che giochi con continuità per trovare l'intesa fondamentale. In mezzo, poi, Nandez può essere la mezzala o l'esterno, così come ci sarà da scegliere gli uomini giusti per il reparto, con o senza trequartista. Senza dimenticare l'infermeria, dove si attende il recupero di Deiola, Rog e Mancosu.