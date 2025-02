Il Cagliari nel segno del Coman. Impatto migliore sul campionato italiano non poteva avere l’esterno rumeno (nella foto Ansa) arrivato in prestito dal Qatar l’ultimo giorno di mercato. Gli sono bastati 108 secondi per segnare il primo gol in rossoblù, decisivo nella vittoria per 2-1 sul Parma. E grazie ai tre punti ottenuti domenica alla Domus, la formazione di Nicola ha fatto un bel balzo in classifica. Oltre ad aver affossato i ducali portandosi così a +4 sulla zona retrocessione, ha sei squadre in tutto alle spalle e ha agganciato il Lecce a quota 24. Ora la sfida all’Atalanta, sabato a Bergamo.

